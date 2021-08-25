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آخرها «لازقة خفاش» .. هل يعتمد النجوم على أسماء غربية في أغانيهم ليتصدروا التريند؟

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آخرها «لازقة خفاش» .. هل يعتمد النجوم على أسماء غربية في أغانيهم ليتصدروا التريند؟ آخرها «لازقة خفاش» .. هل يعتمد النجوم على أسماء غربية في أغانيهم ليتصدروا التريند؟

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منذ عدة سنوات، اعتمد عدد كبير من المطربين، على أسماء غربية وغير مألوفة لأغانيهم الجديدة، وهذا الأمر أصبح أن يجذب الجمهور قبل طرحها، وبدأ التساؤلات حول السبب تسيمتها أو ما الهدف منها.

ولم يتم التعرف على السبب وراء اختيارهم مثل هذه الأسماء حتي الأن، فهل هذا للترويج للعمل قبل طرحه من طريق إثارة الجدل بالاسم الذي تحمله، أم هي موضة فقط.

وكان آخر المطربين الذين ساروا على هذا النهج الفنانة «روبي»، التي طرحت أغنيتها الجديدة بعنوان غريب وهو «لازقة خفاش»، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهى من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل، وميكس وماستر ماهر صلاح.

وكانت تسببت أغنيتها التي طرحتها في أول الشهر الجاري، في موجة من الجدل والتعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءلوا هل هي أغنية أم سب.

«أمك وأبوك» هي واحدة من أغاني الميني ألبوم المعلن عنه سابقا والتي تعاقدت روبي على طرحه في صورة أغاني سينجل خلال الفترة المقبلة.

وكانت أول أغاني روبي التي تثير الجدل، في عام 2003 بعنوان «أنت عارف ليه»، من إخراج شريف صبري، وهو الكليب الذي أثار الجدل بسبب جرأته بسبب ظهور روبي، ببدلة رقص كاملة في الشارع أثناء تأديتها الأغنية.

وقبل روبي، أثار عدد من النجوم جدلاً واسعاً، بعناوين أغانيهم الغريبة ومنهم تامر حسني بأغنيته «رسمي فهمي نظمي»، والفنان محمود العسيلي بأغنية «تررم»، ومصطفى شوقي بأغانيه وأبرزها «عرقسوسي»، «ضارب عليوي»، «ملطشة القلوب»، وأغنيته الأخيرة «تخنتي».

وطرح آدم أغنية «رابع فنجان قهوة»، وحملت الأغنية الأخيرة للفنان تامر على اسم «تاني علبة سجاير» والتي حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

المصرى اليوم

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