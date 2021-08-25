حمزة المثلوثي «يقصف جبهة» فرجاني ساسي.. ويتغنى بطارق حامد

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كشف حمزة المثلوثي، مدافع نادي الزمالك عن الدور الكبير الذي لعبه زملاؤه في الفريق معه خلال الموسم الجاري من أجل الانصهار سريعاً واستعادة بريقه بعد فترة من الابتعاد عن المباريات، وهو ما ظهر على تطور مستواه في النصف الثاني من الموسم الجاري.

وقال حمزة المثلوثي: وجدت دعماً كبيراً من زملائي في الفريق، وخاصة النجوم الكبار، وعلى رأسهم طارق حامد، واعتبره أفضل لاعب في الموسم الجاري، وهو مثلي الأعلى بسبب أدائه الرجولي وقتاله دائماً على مصلحة الفريق.

ورداً على سؤال في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء، حول رحيل مواطنه فرجاني ساسي عن الفريق، والتأثير الكبير الذي تركه في وسط الملعب الأبيض، قال حمزة المثلوثي: الزمالك نجح في سد الفراغ الذي تركه فرجاني ساسي في وسط الملعب، وظهر بصورة قوية خلال المباريات ولم يتأثر برحيله، والزمالك لا يقف على رحيل أي لاعب.

واختتم حمزة المثلوثي بالحديث عن هدفه المقبل، موضحاً: أتمنى في الفترة المقبلة أن انضم إلى منتخب تونس، وأصنع مجداً لبلادي، لأن اللعب لمنتخب بلدك هو الهدف الأهم والأغلى لكل لاعب.