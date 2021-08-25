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سيدة تستولى على أموال ضحاياها بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول

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سيدة تستولى على أموال ضحاياها بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول سيدة تستولى على أموال ضحاياها بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول

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ألقت أجهزة الأمن، الأربعاء، القبض على سيدة بالغربية، لاستيلائها على أموال بعض المواطنين بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، بالاشتراك مع أحد الأشخاص والذي يعمل بتلك الدولة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من 3 أشخاص بقيام شخصين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول الأجنبية.

أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وأحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان وحالياً متواجد بإحدى الدول، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعمًا قدرته على تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة.

وأضافت التحريات أنه تمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين بزعم تسفيرهم لإحدى الدول، وعدم وفائه بذلك، ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليه.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.

المصرى اليوم

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