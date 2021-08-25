أخبار عاجلة

وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين -
يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو) -
«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم -
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
شيرين رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا -
كشف ملابسات تغيب سيدة عن منزل الزوجية في القليوبية (تفاصيل) -
بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور) -
محمود علاء عن «القاضية ممكن»: «كذبة واتصدقت» -
الارتفاع يتواصل في الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

«الداخلية» تستهدف مشتهر بحملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين ..(التفاصيل )

Print
«الداخلية» تستهدف مشتهر بحملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين ..(التفاصيل ) «الداخلية» تستهدف مشتهر بحملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين ..(التفاصيل )

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة الداخلية حملاتها التي تستهدف ضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (21) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة (24) متهم لـ 11 منهم معلومات جنائية، وضبط (7) قطع أسلحة نارية، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة مع (8) متهمين، فضلاً عن ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين

وزيرة الثقافة تشهد عرض المظ وسي عبده.. وتؤكد: فن المسرح أحد وسائل توثيق تاريخ المبدعين

يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو)

يثير تساؤلات الجماهير .. لقاء يجمع رامي مالك وياسمين صبري في مهرجان فينيسيا (فيديو)

«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم

«التهرب الجمركي بالأقصر» تضبط كمية من السجائر الأجنبية الغير خالصة الضرائب والرسوم

أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك

أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك