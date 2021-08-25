«الداخلية» تستهدف مشتهر بحملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والهاربين ..(التفاصيل )

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها التي تستهدف ضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (21) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، بحوزة (24) متهم لـ 11 منهم معلومات جنائية، وضبط (7) قطع أسلحة نارية، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة مع (8) متهمين، فضلاً عن ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.