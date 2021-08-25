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المشدد ٣ سنوات لعامل حاز هيروين وسلاح ناري بالشرقية

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المشدد ٣ سنوات لعامل حاز هيروين وسلاح ناري بالشرقية المشدد ٣ سنوات لعامل حاز هيروين وسلاح ناري بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد ٣ سنوات وغرامة مالية قدرها ٥٠ ألف جنيه، لحيازته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام الأجهزة الأمنية بدائرة المركز بضبط «م. ن. م» ٢٦ عاما عامل ومقيم بأحدي قري المركز، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار دون ترخيص.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

المصرى اليوم

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