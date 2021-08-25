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«الداخلية»: ضبط متهم بالجيزة وبحوزته مخدرات وأسلحة نارية وذخائر

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«الداخلية»: ضبط متهم بالجيزة وبحوزته مخدرات وأسلحة نارية وذخائر «الداخلية»: ضبط متهم بالجيزة وبحوزته مخدرات وأسلحة نارية وذخائر

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد العناصر الإجرامية «له معلومات جنائية»- مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله سيارة ملاكى بدائرة مركز شرطة الصف، وبحوزته بندقية آلية و4 خزينة وعدد من الطلقات النارية و8 كيلو جرام من مخدر البانجو و120 جرام لمخدر الهيروين و250 جرام لمخدر الحشيش و50 جرام لمخدر الأفيون وسلاح أبيض «مطواة وميزان حساس وهاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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