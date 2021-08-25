مقترح برلمانى لحل مشكلة الإيجار القديم : مزاد علنى على الوحدة أو لجنة محايدة (تفاصيل)

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اقترح النائب سيد حنفى عضو مجلس النواب أن يكون هناك آلية في مشكلة «الإيجار القديم» لتحقيق أكبر قدر من العدالة بين الطرفين المالك والمستأجر تتمثل في بيع الوحدة السكنية لأحد الطرفين من خلال مزاد علنى أو عن طريق تشكيل لجنة محايدة من وزارة الاسكان مع حصول كل طرف على 50 % من قيمتها طبقاً لتعديل مادة في القانون، مؤكداً ان هذه الآلية تحقق الرضا بين الطرفين .

وطالب النائب، الحكومة بالإسراع في فتح ملف الايجارات القديمة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى موجهاً تحية تقدير واحترام للرئيس السيسى على مبادرته المهمة والخاصة بملف الايجارات القديمة الذي يهم الملايين من المصريين اصحاب العقارات القديمة وظل مغلقاً لعقود طويلة وأعلن حنفى «في بيان له اصدره اليوم اتفاقه التام مع الرئيس السيسى بأن هناك وحدات سكنية تصل قيمتها حالياً لمليون جنيه وللاسف الشديد ايجارها 5 جنيهات فقط مطالباً حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومؤسسات المجتمع المدنى وفى مقدمتها الاحزاب السياسية وخبراء واساتذة الهندسة والقانون اضافة إلى ممثلي الاملاك والمستاجرين حتى يخرج هذا القانون في صورة ترضى جميع الاطراف وبما يحقق أكبر قدر من العدالة .

وطالب النائب بالاهتمام بهذا الملف حتى يتم الانتهاء من اعداد مشروع القانون وتقديمه لمجلسى النواب والشيوخ خلال الدورة البرلمانية القادمة التي تبدأ في شهر اكتوبر القادم مؤكداً ضرورة ان يضع هذا التشريع حلولاً عاجلة لملف الوحدة المؤجرة المغلقة ووضع حد ادنى للايجار للوحدات السكنية والادارية وحل جميع المشكلات الخاصة بالعقارات القديمة لاستغلالها افضل استغلال وبما يحقق العدالة لاصحاب العقارات القديمة بتحديد قيمة ايجارية جديدة عادلة تتناسب مع مايتم حالياً في تأجير الوحدات السكنية الجديدة

وقال: للاسف الشديد جميع الانظمة والحكومات السابقة تركت العديد من الملفات الشائكة ومنها قانون الايجار القديم والاصلاح الاقتصادى وعدم وصول الدعم لمستحقيه ومشكلة العشوائيات مشيداً بجرأة الرئيس السيسى على فتح هذه الملفات وغيرها من أجل مستقبل مشرق لمصر وشعبها العظيم .