«العاصمة الإدارية» تعلن عن أول طرح للأراض بنظام «البيع بعد تنفيذ 30% من المشروع»

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أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن طرح عدد من قطع الأراضي المتميزة أمام شركات التطوير العقاري في مناطق الياسمين والنرجس بمنطقة النهر الاخضر وأيضا منطقة امتداد الأعمال المركزية.

يعد هذا الطرح أول تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم السماح بالاعلان عن تسويق أو بيع المشروعات العقارية إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع، حيث حظرت الشركة على المطورين حالة الحصول على الارض، طرح أي وحدات للبيع إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع طبقا للبرنامج الزمني المعتمد.

وقال اللواء مجدي أمين رئيس القطاع العقاري بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إنه سيتم تلقي الطلبات الحجز بمقر الشركة ابتداء من الاثنين السادس من سبتمبر المقبل، على ان تتم بيع كراسات الشروط في الرابع من أكتوبر المقبل.

وتابع أن الأوراق المطلوبة تتضمن أصل عقد تأسيس الشركة وصحيفة شركات حديثة، وأصل السجل التجاري ساري وحديث، أصل بيان عدم الالتباس من هيئة الاستثمار إذا كانت الشركة تحت التأسيس، وصورة من البطاقة الضريبية.

وأضاف أن الشركات تلتزم بتقدم ما يفيد بموقفها المالي، وتكون اخر ثلاث ميزانيات معتمدة للشركات القائمة، اما الشركات الحديثة فتوضح راس المال المدفوع بالسجل يتناسب مع حجم المشروع، وكشف حساب سنوي للشركة ومستندات الملاءة المالية، كما تلتزم الشركات بتقديم سابقة اعمالها مدعمة بالمستندات.

وأوضح ان مبلغ التأمين للتقدم للطرح يبلغ مليون جنيه يقدم كشيك مصرفي لشركة العاصمة، فضلا عن شيك اخر بقيمة اربعة ملايين جنيه جدية حجز.

وأضاف في حالة فوز الشركة بقطعة الارض فانها تلتزم باستكمال الدفعة المقدمة بقيمة 20% من ثمن قطعة الارض خلال اسبوع وفي حالة عدم استكمال المقدم خلال الفترة المحددة يتم الغاء الاختيار ومصادرة مبلغ التأمين مع رد المدفوعات للمطور مخصوما منها 3% مصروفات إدارية.