محافظ مطروح يستقبل وزير التعليم العالي

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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم بديوان عام المحافظة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مستهل زيارته لمحافظة مطروح لتفقد مقر الحرم الجامعي الجديد لجامعة مطروح بحضور الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

حيث رحب محافظ مطروح بالدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي على أرض مطروح وأعرب وزير التعليم العالي عن سعادته بزيارة محافظة مطروح مبديا إعجابه بالطبيعة الخلابة وجمال الشواطئ الذي تتميز بها المحافظة .