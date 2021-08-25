أحمد السعدني يظهر في العرض الخاص لفيلم «200 جنيه» وهو مصاباً في يده

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ظهر الفنان أحمد السعدني، في العرض الخاص لفيلم «200 جنيه»، الذي أقام في إحدى سينمات الكبرى بمدينة أكتوبر، وهو مصابا في يده، رابطا يده برباط وجعلها معلقة في كتفيه.

وحضر العرض الخاص عدد كبير من أبطال العمل المشاركون، منهم خالد الصاوي، ملك قورة، مي سليم، دينا فؤاد، ليلى علوي، هاني رمزي، طارق عبدالعزيز، أحمد رزق، إسعاد يونس، والمخرج محمد أمين.

كما حضر عدد من الفنانين لتهنئة ابطال الفيلم، ومنهم علا رشدي ومصطفي درويش وحسن أبوالروس وسليمان عيد وسوزان نجم الدين، وعدد آخر من الفنانين.

وفيلم «200 جنيه»تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.