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«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل «سيدة أبنوب»: خفير هشم راسها بماسورة معدنية ..(التفاصيل)

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«الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل «سيدة أبنوب»: خفير هشم راسها بماسورة معدنية ..(التفاصيل) «الداخلية» تكشف تفاصيل مقتل «سيدة أبنوب»: خفير هشم راسها بماسورة معدنية ..(التفاصيل)

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كشف وزارة الداخلية تفاصيل مقتل «سيدة أبنوب»بأسيوط، وحددت وضبطت مرتكب الواقعة، وتبين ان المتهم «خفير» وهشم راسها بماسورة معدنية، وتولت النيابة التحقيق.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من خفير خصوصى بإحدى المزارع – مقيم في ديروط) بأنه عقب عودته للمزرعة إكتشف وفاة زوجته (ربة منزل) داخل الغرفة حراسته، وتبين أنها مصابة بعيار نارى، وإتهامه لـ(خفير خصوصى بأحد المزارع المجاورة- مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى) لخلافات مالية بينهما»
وأضافت :«عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط من إستهداف وضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأضاف أنه بتاريخ الواقعة وعقب خروج زوج المجنى عليها لشراء بعض المستلزمات، توجه للمجنى عليها وطالبها بمبلغ مالى قيمة عمولة نظير بيعه قطعة أرض فحدثت بينهما مشادة كلامية قامت على إثرها المجنى عليها بالتعدى عليه بالسب والشتم، مما أثار حفيظته فتعدى عليها بالضرب بماسورة معدنية كانت متواجدة بمحل الواقعة ثم أطلق عليها عيار نارى بواسطة فرد خرطوش محدثاً إصابتها التي أودت بحياتها، وتم إتخاذ الإجرءات القانونية» .

المصرى اليوم

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