بيطري الشرقية: تحرير 3 محاضر مخالفة لمصنعين لتصنيع وبيع اللحوم والدواجن

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم، ومحلات بيع وتصنيع الأسماك، لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وقسم الصحة العامة والتفتيش بإدارتي العاشر من رمضان ومدينة الزقازيق البيطرية، بالاشتراك مع الإدارة العامة للمجازر والتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ،وإدارة شؤون البيئة بالمحافظة، والرقابة الصحية والتموينية، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية، قامت بشن حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك.

أشار مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر مخالفة لمصنعين لتصنيع وبيع اللحوم والدواجن، وضبط طن شاورما دجاج، و150 كجم جلد دجاج مجهولة المصدر، و980 كجم أجزاء دجاج مخالفة بعبوات لعلامة تجارية مغايرة يتم تعبئتها ببيانات جديدة«ماركة تجارية وتاريخ صلاحية»، وتم سحب العينات لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 70 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و40 كجم لحوم مفرومة غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.