بارالمبياد طوكيو 2020.. آية أيمن تودع منافسات سباحة 50 متر حرة

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ودعت آية أيمن، لاعبة المنتخب المصري البارالمبي للسباحة، منافسات سباق 50 متر حرة فئة طبية 6، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو وتستمر حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

وجاء ذلك بعد احتلالها المركز الـ13 في السباق، محققة زمن قدره 37،83 ثانية؛ لتودع منافسات سباق 50 متر حرة، حيث يتأهل للدور النهائي أفضل 8 لاعبين في التصفيات.

وتعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرغ بألمانيا الغربية.

واستطاعت مصر تحقيق 177 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهي رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.