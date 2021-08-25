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بارالمبياد طوكيو 2020.. سامح عيد يخسر أولى منافساته في تنس الطاولة

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بارالمبياد طوكيو 2020.. سامح عيد يخسر أولى منافساته في تنس الطاولة بارالمبياد طوكيو 2020.. سامح عيد يخسر أولى منافساته في تنس الطاولة

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خسر سامح عيد، لاعب الوطني البارالمبي لتنس الطاولة، أولى مبارياته في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، التي تستضيفها العاصمة اليابانية حتى 5 سبتمبر المقبل.

وخسر عيد أمام بطل فرنسا بثلاثة أشواط لشوط، وجاءت النتيجة كالتالي: (11-7)، (7-11)، (2-11)، (8-11)

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.

وأقيم حفل الافتتاح أمس الثلاثاء، ورفعت اللاعبة فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، واللاعب هشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس، علم مصر، في حفل افتتاح الدورة البارالمبية، وتم اختيار فاطمة لتشارك في رفع العلم بعد التأكد من عدم حملها العلم في دورة لندن 2012.

المصرى اليوم

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