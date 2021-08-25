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الرياض – مباشر: أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع الفوترة الإلكترونية "فاتورة"، وذلك خلال حفل أُقيم في مدينة الرياض، بحضور محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، سهيل بن محمد أبانمي، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية، أحمد بن محمد الصويان.

وحضر حفل التدشين أيضا، وفقا لبيان لهيئة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، صالح بن إبراهيم الرشيد، والرئيس التنفيذي لبرنامج مكافحة التستر التجاري، أحمد بن علي السويلم، ورئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، يوسف بن عبدالرحمن الحرقان.

وأكد محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خلال كلمةٍ ألقاها في الحفل، على أن مشروع الفوترة الإلكترونية "فاتورة" يُعد أحد أبرز المشاريع الوطنية الطموحة التي تقودها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي يأتي امتدادًا لمشاريع رقمية متنوعة قدمتها الهيئة خلال سنواتها الماضية تطبيقًا لرؤية المملكة وأهدافها الطموحة في تحقيق التحول الرقمي المنشود.

وأوضح أبانمي بأن مشروع "فاتورة" يوائم أحدث ما توصلت إليه الاقتصادات العالمية الرائدة، وسيكون لها أثر ملموس على الاقتصاد الوطني.

وأكد المحافظ، إن المشروع سيُسهم في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب الإسهام بشكل كبير في الجهود المبذولة من جهات حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري، فضلًا عن دورها الجوهري في إثراء تجربة المستهلكين.

ونوهت هيئة "الزكاة"، بأن تطبيق المرحلة الأولى سيبدأ على المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ابتداءً من 4 ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام 2021، والتي تستوجب إصـدار وحفـظ الفواتيـر الضريبية والإشعارات المدينة والدائنة المرتبطــة بها بطريقة إلكترونيـة.

وأشارت الهيئة، إلى أن المرحلة الثانية ستُنفّذ بشكلٍ مرحلي ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2023، والتي ستقوم على ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية للمكلفين، وبين أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وشهد الحفل توقيع اتفاقيات وإطلاق قائمة مزودي حلول الفوترة الإلكترونية والذين أبدوا استعدادهم لتقديم حلول الفوترة الإلكترونية، حيث يأتي ذلك تمهيدًا لبدء الإلزام بالمرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) في 4 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.

وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن قائمة مزودي حلول الفوترة الإلكترونية التي جرى إطلاقها خلال الحفل هي قائمة استرشادية غير مُلزمة، ويكمن الغرض منها لمساعدة المكلفين على اختيار الحل التقني المناسب لحجم المنشأة ونوع القطاع، ولا يُفهم من القائمة اقتصار تقديم حلول الفوترة الإلكترونية عليهم، وإنما يُعد المكلف نظاميًا عند تحقيقه للمتطلبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العموم إلى زيارة صفحة الفوترة الإلكترونية في موقع الهيئة، وذلك للاطّلاع على كافة التفاصيل قبل بدء تطبيق المشروع في 4 ديسمبر/ كانون الاول 2021.

يذكر أن الهيئة أطلقت خلال المرحلة الماضية حملات مكثفة تستمر حتى نهاية العام؛ وذلك بهدف رفع الوعي بالفوترة الإلكترونية ومراحل التطبيق والمتطلبات اللازمة لتطبيقها، وإبراز الفوائد المرجوّة من تطبيق الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار حرص الهيئة لتسهيل الإجراءات على المكلفين.

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