لجنة فنية لتطبيق المعايير التصميمية لإنشاء مستشفيين خاصين بالعاشر من رمضان

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ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماع اللجنة الفنية لتطبيق المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الطبية الجديدة، بحضور أعضاء اللجنة والتي تضم الدكتور حسن ربيع ممثل عن كلية الطب بجامعة الزقازيق، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد يحيى نائب مدير العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، والمهندسة مي خيري ممثلة عن الإدارة الهندسية بديوان عام المحافظة، وذلك بمكتب وكيل وزارة الصحة بديوان عام المديرية، لمناقشة إنشاء ٢ مستشفي خاص جديد بمدينة العاشر من رمضان، منها مستشفى امتدادا لمستشفى خاص أخرى، بناء على الطلبات المقدمة من رئيس مجلس إدارة المستشفي، وأحد المواطنين لإنشاء مستشفى أخرى، وبعد تخصيص ٢ قطعة أرض لبناء المشروعان عليها، وتم استعراض الرسومات الهندسية لهذه المشاريع، للدراسة وإرسال التقرير لمدير المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٠٢ لسنة ٢٠١٥، بتشكيل لجنة لتطبيق المعايير التصميمية للمستشفيات والمنشآت الطبية الجديدة بكل محافظة، وقرار محافظ الشرقية رقم ١٠١١٢ لسنة ٢٠١٨، بالموافقة على أعضاء اللجنة المشكلة، وذلك لضمان إنشاء مستشفيات ومراكز طبية جديدة، وفقاً للمعايير التصميمية، بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، لوصول خدمة طبية متميزة للمواطنين بالمحافظة.