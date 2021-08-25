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«اسكان النواب» تحذر من استمرار الزيادة السكانية: تؤثر على موارد وإنجازات الدولة

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«اسكان النواب» تحذر من استمرار الزيادة السكانية: تؤثر على موارد وإنجازات الدولة «اسكان النواب» تحذر من استمرار الزيادة السكانية: تؤثر على موارد وإنجازات الدولة

حذر النائب أحمد أبوزيد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ، من خطورة الزيادة السكانية في وتأثيرها السلبي على موارد الدولة وإعاقة عجلة التنمية، مؤكدة أن الزيادة السكانية تشكل تهديدا حقيقيا على الإنجازات التي نفذتها الدولة لصالح المواطنين في جميع قطاعات الدولة وبالتالي لم يشعروا بها ولا بأية مميزات تحققت ولا أي تحسن في مستوى المعيشة نظراً للنمو السكانى المتزايد الذي يؤدى إلى زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، وارتفاع الوحدات السكنية والزحف العمرانى على الأراضي الزراعية، وانهيار المرافق العامة.

وقال النائب أحمد أبوزيد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حذر من خطورة الزيادة السكانية وآثارها السلبية وقال سيادته خلال المداخلة الهاتفية على قناة صدى البلد «أن النمو السكانى إذا استمر على هذا الشكل لن يحدث تغير في أحوال المصريين المعيشية» .

وأضاف «أبوزيد» أن مشكلة الزيادة السكانية مسئولية الجميع وعلينا جميعاً سرعة التحرك البدء في التصدي لها، مشيداً بمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتي تستهدف وعي المرأة والصحة الإنجابية للحد من هذه الظاهرة وانخفاض معدلات النمو بما يتناسب مع القدرة الاقتصادية وفى نفس الوقت لابد أيضاً من توعية المواطنين ومهم جداً لكل الأسرة المصرية في الريف والحضر ( أكثر من طفلين مشكلة كبيرة ) .

وشدد النائب أحمد أبوزيد عضو لجنة الإسكان بالنواب على ضرورة مواجهة الزيادة السكانية في مصر والتوعية بتنظيم النسل في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي تواجهها الدولة حتى يتناسب معدل النمو السكاني ومع موارد الدولة المتاحة، مضيفا أنه من أهم العواقب التي تقف أمام تقدم الدول وتحسين مستوى حياة المواطن هي الزيادة السكانية، ولابد أن يكون هناك ارتقاء وتحسين حالة الأسرة والأبناء، وليس تدهورهم أو حرمانهم من حقوقهم مثل التعليم والصحة أو عدم التمتع بحياة كريمة بسبب تكدس أفراد الأسرة .

المصرى اليوم

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