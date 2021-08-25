رئيس الوزراء يصل الأقصر لمتابعة استعدادات الاحتفال بإعادة ترميم طريق الكباش

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رئيس الوزراء يصل إلى الأقصر لمتابعة استعدادات احتفالية إعادة ترميم طريق الكباش.

وكان رئيس الوزراء أكد على استمرار جهود كافة الأجهزة المعنية فى إعادة ترميم وإحياء المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية.

وذلك للحفاظ على ما تمتلكه مصر من كنوز وآثار، تحكى تاريخها العريق عبر مختلف العصور والحضارات.

فيما أشار إلى أن مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر يُعد من أهم المشروعات الأثرية التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً.

ولفت أن المشروع يستهدف تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم من خلال ربط معبد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد موت وغيرها مع طريق المواكب الكبرى.