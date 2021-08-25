طلب إحاطة بالبرلمان لزيادة الحافز الرياضي للطلاب: يساعم في اكتشاف المواهب

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تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الشباب والرياضة والتربية والتعليم، بشأن زيادة درجات الحافز الرياضى، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارتين لزيادة الدرجات بما يتطابق مع الاشتراطات والمعاهدات والمواثيق المحلية والدولية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ممارسة الرياضة من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية خلال السنوات الأخيرة، واتضح ذلك جليا في العديد من المؤتمرات والندوات والفعاليات التي يكون الرئيس عبدالفتاح السيسى، حريص على الاهتمام بالرياضة بشكل عام، وفئة الشباب بشكل خاص، حتى وأن خطة التنمية المستدامة تضمنت محورا أساسيا يتحدث عن بناء الانسان، وتعد الرياضة من أبرز محاور بناء إنسان سليم قادر على العطاء والعمل وأن يكون إضافة قوية لوطنه.

وأضاف عضو البرلمان، أن زيادة درجات الحافز الرياضى يعود على الطلاب بالنفع وفى نفس الوقت يساهم في اكتشاف المزيد من المواهب الرياضية، بالإضافة لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة، خاصة وأن الرياضة تساهم بشكل عام في زيادة التحصيل والبعد عن الأفكار التي من الممكن أن تؤثر على تحصيل الطلاب في هذه الفترة العمرية الحرجة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عقد اجتماع موسع بين وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالى، للوقوف على كيفية زيادة الدرجات لتكون من عوامل التشجيع على ممارسة الرياضة وفى نفس الوقت تساهم في اكتشاف المزيد من المواهب الرياضية، شريطة أن تتبنى الوزارة هذه المواهب ورعايتها في المستقبل ولا يقتصر دورها على درجات الحافز فقط، للمشاركة في البطولات ورفع اسم مصر عاليا في البطولات الدولية.