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منة فضالي تخضع لعملية جراحية ... وتطلب من جمهورها الدعاء لها

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منة فضالي تخضع لعملية جراحية ... وتطلب من جمهورها الدعاء لها منة فضالي تخضع لعملية جراحية ... وتطلب من جمهورها الدعاء لها

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أعلنت الفنانة منة فضالي عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، عن خضوعها لعملية جراحية، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل .

ونشرت منة فضالي صورة لها في غرفة العمليات وعلقت، عليها قائلة :«عملية خفيفة.. ادعولي»، وتفاعل معها عدد محبيها وجمهورها بالعديد من التعليقات، ودعوا لها بالشفاء العاجل .

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي، كان فيلم «زنزانة 7»، ﺇﺧﺮاﺝ إبرام نشأت، ﺗﺄﻟﻴﻒ حسام موسى، بطولة الفنان نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، منة فضالي، إيهاب فهمي، أحمد التهامي.

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