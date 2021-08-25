★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سيطرت على التونسي حمزة المثلوثي حالة من السعادة الكبيرة بعد نجاحه في قيادة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز، في موسم وصفه بالرائع مع القلعة البيضاء.

وأشاد حمزة المثلوثي بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك مؤكداً أنه كلمة السر في انتصارات الفريق هذا الموسم، وله دور كبير في قيادة الفريق الأبيض للقب وفي تطوير مستواه بشكل شخصي.

وقال المثلوثي في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء، مشيداً بكارتيرون: «المدرب الفرنسي سر تطور أدائي وظهوري بهذا الشكل الرائع في المباريات، واجهت بعض الصعوبات في بداية الموسم من أجل التأقلم بعد فترة طويلة من الابتعاد عن المباريات، وهو ما وضح على حالتي البدنية، لكن بفضل كارتيرون والجهد الكبير من الجهاز الفني معي استعدت مستواى ولياقتي سريعاً».

وأوضح المثلوثي: «توجيهات كارتيرون وحديثه معي بشكل دائم ساعدني على استعادة مستواى وظهرت بصمته على الجانب التكتيكي في أدائي أيضاً».

وحول مستقبله في القلعة البيضاء وهل من الممكن أن يرحل في الصيف الجاري كما ردد البعض في الفترة الماضية، قال حمزة المثلوثي: «ما يزال هناك موسمين في عقدي مع نادي الزمالك، وكل ما استطيع قوله أنني مستمر مع الفريق في الموسم المقبل، وسعيد بالتواجد في القلعة البيضاء».