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غسلوا 8 مليون جنيه.. الداخلية: إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شقيقين للاتجار بالمخدرات

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غسلوا 8 مليون جنيه.. الداخلية: إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شقيقين للاتجار بالمخدرات غسلوا 8 مليون جنيه.. الداخلية: إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شقيقين للاتجار بالمخدرات

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قررت ووزارة الداخلية، إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد شقيقين لقيامهما بغسـل 8مليون جنيه حصيلة نشاطهما في مجال الإتجار بالمواد المخدرات.
قالت الداخلية في بيان اليوم الاربعاء: «إستمراراً لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال» .

وأضافت: «فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من إتخاذ الإجراءات القانونية ضد شقيقين، أحدهما مالك شركة إستثمار زراعى والآخر شريك ومدير شركة إستيراد وتصدير ومقاولات وتوريدات عمومية – مقيمان بشمال سيناء ولهما محال إقامة أخرى بالقاهرة والقليوبية – لهما معلومات جنائية، لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً في الإتجار بالمواد المخدرة».

وتابعت :«ان التحريات أكدت تربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق عدة أساليب تمثلت في إيداع جزء من تلك المبالغ في البنوك وأجرا عليها عمليات سحب وإيداع، وقاما بشراء الأراضى الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ ( 8 مليون جنيه )، تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

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