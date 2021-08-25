غلق طريق «القاهرة – الإسكندرية» الصحراوي 10 أيام (التفاصيل)

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أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق.

وقالت الداخلية في بيان لها اليوم الاربعاء: «تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ بعض أعمال تطوير وتوسعة طريق (القاهرة- إسكندرية الصحراوى) بطول 160 كم من محطة تحصيل رسوم القاهرة وحتى محطة تحصيل رسوم الإسكندرية، وإسناد أعمال تطوير الطريق لشركة أوراسكوم بطول 70 كم، الأمر الذي يستلزم غلق كوبرى دوران الكيلو 84 (الدوران القادم من الإسكندرية للعودة إتجاه الإسكندرية مرة أخرى) لمدة 10 أيام إعتباراً من الساعة 8 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 25\8\2021 على أن يكون البديل لكوبرى الدوران المشار إليه كوبرى الخطاطبة (على بعد 1،5كم من الدوران الجارى إغلاقة) دون تعطيل للحركة المرورية».

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.