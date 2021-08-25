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بارالمبياد طوكيو 2020.. إبراهيم حمدتو يخسر من بطل كوريا

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بارالمبياد طوكيو 2020.. إبراهيم حمدتو يخسر من بطل كوريا بارالمبياد طوكيو 2020.. إبراهيم حمدتو يخسر من بطل كوريا

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خسر إبراهيم حمدتو، لاعب الوطني البارالمبي لتنس الطاولة، أولى مبارياته في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، التي تستضيفها العاصمة اليابانية حتى 5 سبتمبر المقبل.

وخسر حمدتو المباراة أمام الكوري كاي هونج باربك بثلاثة أشواط، وجاءت النتائج كالتالي: (6-11)، (4-11)، (9-11).

ويذكر أن إبراهيم حمدتو هو اللاعب الوحيد الذي يلعب تنس الطاولة عن طريق فمه، كما حصل على العديد من البطولات المحلية والدولية.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.

المصرى اليوم

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