محافظ الفيوم يشدد على تلقي لقاح كورونا: مراكز ثابته ومتحركة للتسهيل على المواطنين

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ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عُقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام، بحضور اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونائب المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المراكز والمدن، ورؤساء شركات المرافق.

في بداية الاجتماع، هنأ محافظ الفيوم مدير أمن الفيوم بتولي مهام منصبه، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهازين الأمني والتنفيذي، بما يعود بالنفع على المواطن من جانب وآداء المهام المشتركة بين الجهاز التنفيذي والشرطة المتخصصة من جانب آخر.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة سرعة التسجيل وتلقي اللقاح للحد من الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أهمية التوسع في مراكز تلقي اللقاح الثابتة والفرق المتحركة، فضلاً عن مراكز تلقي اللقاح للراغبين في السفر، مشيراً إلى أهمية الاستعداد لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا بهدف حماية المواطنين، مشدداً على تكثيف ومتابعة الحملات الدورية للتأكد من التزام المواطنين والمنشآت التجارية والسياحية بالإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الوزارية، بالتنسيق بين مسئولي الصحة ومجالس المدن والشرطة المتخصصة.

ولفت محافظ الفيوم، أنه جاري اتخاذ العديد من التدابير بالتنسيق بين الجامعة ومسئولي الصحة للاستعداد للعام الجامعي، من خلال تلقي اللقاح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، والتأكيد على تلقي اللقاح لكافة طلاب الجامعة قبل بدء العام الدراسي، إضافة لمدرسي التعليم الأساسي وعمال الخدمات المعاونة بالمدارس، مؤكداً على منع دخول المدارس أو ممارسة العمل دون تلقي اللقاح طبقاً للقرارات الوزارية حفاظاً على الجميع، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة من مسئولي ديوان عام محافظة الفيوم والصحة، للتفتيش على كافة المديريات الخدمية للتأكد من تلقي العاملين بها للقاح.

وفي السياق نفسه استعرض وكيل وزارة الصحة بالفيوم، الإجراءات والخطوات التي يتم تنفيذها لتسجيل وتلقي المواطنين للقاح كورونا، موضحاً أنه تم توفير 40 مركزاً للتسجيل وتلقي اللقاح بشتى أنحاء المحافظة، فضلاً عن 4 مراكز لتلقى اللقاح للراغبين في السفر، فضلاً عن 8 فرق متنقلة، لافتاً إلى أن المستهدف باللقاح من هم فوق الـ 18 عاماً، ووجه محافظ الفيوم وكيل وزارة الصحة بالعمل على زيادة عدد مراكز تلقي اللقاح الخاص بالمسافرين لتخفيف الأعباء عن المراكز العاملة وكذا زيادة عدد الفرق المتنقلة، بجانب توفير مراكز أخرى بمواقف السيارات الكبرى، لتوفير خدمات تلقي اللقاح للعاملين بهذا القطاع من سائقين وموظفين.

وبشأن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي إطسا ويوسف الصديق، أكد محافظ الفيوم على إعطاء شهادات لكل مشروع مبيناً بها بياناته التفصيلية، بهدف الرجوع إليها حين الحاجة إليها في ظل الجهمورية الجديدة، مؤكداً على أنه تم الانتهاء من الرفع المساحى لمواقع جميع مشروعات حياة كريمة بالمركزين، إضافة للانتهاء من المستندات المطلوبة لإرسالها لوزارة التنمية المحلية بعد التصديق عليها، لافتاً إلى أهمية تنظيم جلسات استماع لأى موضوع يخص أية جهة خدمية وتنموية للاطلاع على كافة الرؤى والمقترحات.

وخلال الاجتماع استعرض منسق وحدة «حياة كريمة» بديوان عام المحافظة، عدد المشروعات بمركزي إطسا ويوسف الصديق، والغرض منها ونسب التنفيذ بها، موضحاً أن إجمالي المشروعات بالمركزين 377 مشروعاً، القائم منها 205 مشروعاً، والمستحدث 172 مشروعاً، وتمت معاينة وتخصيص أراضي لعدد 185 مشروعاً، وتم توفير أراضي ومعاينة مواقع لعدد 183 مشروعاً، وتم تسليم مواقع 109 مشروعاً للبدء في الأعمال، فضلاً عن الإعداد لتسليم مواقع 298 مشروعاً.

كما تناول العرض أعمال الأنشاءات بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ونسب تنفيذها، وطريقة متابعتها التي تتم من خلال اللجنة المشكلة من قبل محافظ الفيوم، برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، الذي أوضح أنه يجري أعمال رفع كفاءة 28 وحدة صحية من خلال المبادرة، كما يجري تحويل 5 وحدات صحية لمراكز صحية، فضلاً عن إحلال وتجديد وتطوير 87 مركزاً للشباب، إضافة لعدد 9 مجمعات خدمية، وبلغت نسب التنفيذ بها إلى 40%، وجاري الإعداد لعدد 3 مجمعات خدمية أخرى، بجانب عدد 8 مشروعات للصرف الصحى.

وأكد محافظ الفيوم أن خدمات الصرف الصحى ستغطى بنسبة 100% مركزي إطسا ويوسف الصديق، بكامل قراها وعزبها ونجوعها ومختلف الامتدادات العمرانية والكتل السكنية وكل ما هو عمران، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، موضحاً أن مشروعات الصرف الصحى سيتم الانتهاء منها خلال 18 شهراً.

وأوضح السكرتير المساعد لمحافظة الفيوم بأنه تم تنفيذ عدد 7 مشروعات لخطوط مياه الشرب ويجري التجهيز لثلاثة مشاريع أخرى، فضلاً عن إحلال وتجديد الوحدات البيطرية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وتحويلها إلى مجمعات للخدمات الزراعية تضم الجميعات الزراعية والوحدات البيطرية، لافتاً إلى أنه يجرى العمل بالتوازى بين مشروعات حياة كريمة ومشروعات الخطة الاستثمارية بباقى المراكز.

وأضاف السكرتير العام المساعد، إنه تم وضع آليات واضحة لتنفيذ محطة الصرف الصحي بقرية السنباط التابعة لمركز الفيوم، وبحث أفضل السبل لتخصيص أرض لتوفير طريق يؤدى إليها، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، لافتاً إلى أن مشروعات الصرف الصحى بمبادرة حياة كريمة بلغت نسب التنفيذ بها من 10: 80%، والأبنية التعليمية من 9: 100%، ومشروعات مياه الشرب بلغت نسب التنفيذ لـ 15%، والمجمعات الخدمية من 5: 25%، والشباب والرياضة من 5: 22%، وتم تسليم عدد 3 وحدات صحية بقرى الزعفراني أبو صير مطول بإطسا من إجمال 24 وحدة صحية مستهدف تطويرها.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» من خلال محاورها الأربعة التي تمثلت في محور خدمات البنية الأساسية والعمرانية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية، بواقع 4 مشروعات بإطسا ومشروع بمركز يوسف الصديق، وجارى تنفيذ عدد 74 مشروعاً أخرى بتكلفة 1،5 مليار جنيه، بواقع 55 مشروعاً بإطسا و19 مشروعاً بمركز يوسف الصديق، كما تناول العرض مشروعات الكهرباء والطرق والكباري، حيث يجري إحلال وتجديد عدد 4 كباري بمركز يوسف الصديق.

وفى محور بناء الإنسان، تم استعراض ما تم تنفيذه من قوافل صحية، بالتنسيق بين مديرية الصحة وجامعتى الفيوم والأزهر بجانب قافلة الهلال الأحمر المصري، شملت مختلف التخصصات الطبية، بواقع 11 قافلة، تم تنفيذ عدد 6 قوافل منها بمركز إطسا، وعدد 5 قوافل بمركز يوسف الصديق، واستفاد من خدماتها 15 ألفاً و456 مواطناً، كما تم تنظيم عدد من القوافل الثقافية لرفع الوعي لدى المواطنين، فضلاً عن توفير المساعدات الغذائية والندوات الإرشادية.

وفي محور التدخلات الاجتماعية وسكن كريم، تم قبول 7365 طلباً من المستحقين لسكن كريم بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بواقع 2156 طلباً لأهالي إطسا، و5209 طلباً لأهالي يوسف الصديق، فضلاً عن قيام لجنة من وزارة التنمية المحلية لفحص ومعاينة قرى الظهير الصحراوى بالمركزين لإدراجهم ضمن تدخلات سكن كريم.

وفي محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب، تم تكليف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعمل الدراسات الازمة لفتح مشروعات متكاملة للشباب بواقع مشروعين بإطسا وعدد 4 مشرعات بمركز يوسف الصديق، مع التأكيد على أن تكون العمالة بتلك المشروعات من أبناء المركزين، بالإضافة لفرص العمل التي توفرها القوى العاملة بشركات ومصانع القطاع الخاص، فضلاً عن المبادرات التي توفر فرص العمل مثل «أصلك الطيب ـ باب رزق»

كما تناول الاجتماع، بحث أفضل الحلول بشأن أصحاب مركبات سيارات الأجرة، وآليات تبديل خطوط السير من مركز لآخر تبعاً لمحل إقامة أصحاب تلك المركبات، إضافة عن وضع أفضل الحلول لتسير خطوط سيارات أجرة خط الفيوم / القاهرة، بالتنسيق بين محافظتي الفيوم والجيزة، ولفت نائب محافظ الفيوم بأنه جاري التجهيز لتوقيع برتوكول بين المحافظتين بهذا الشأن تيسيراً على المواطنين، وتخفيفاً للأعباء عن كاهل أصحاب سيارات الأجرة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية حل مشكلات المشروعات المتعثرة، والعمل على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي بشكل عام وعلى العاملين بهذه الأصول على وجه الخصوص، مثل مشروع البوتجاز، ومصنع جرفس للأعلاف، إضافة للمنشآت السياحية على ضفاف بحيرة قارون، والتعامل مع تلك الأصول بنفس منهجية إدارة مشروع الدواجن التكاملي ومشروع موقف الفيوم / بني سويف، التي تمت من خلال المنهجية العلمية للنهوض بها، وأوضح نائب محافظ الفيوم أنه يجري الإعداد والتنسيق وبحث إمكانية عقد شراكة مع شركة بتروجاس للاستفادة القصوى من مشروع البوتجاز، وتوفير مخصصات العاملين بالمشروع وتوفير الربح اللازم، فضلاً عن توفير اسطوانات الغاز للمواطنين بالسعر المناسب.

وفي قطاع التطوير وتأهيل عواصم المدن، تم مناقشة تخصيص أرض بديلة لأرض الإصلاح الزراعي بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم بمساحة 15 فداناً، بأرض تابعة للمحافظة بمنشأة كمال التابعة لمركز الفيوم، من أجل إنشاء سكن بديل، إضافة للعمل على مخاطبة مجلس الوزراء لاستغلال عدد من الوحدات السكنية التابعة للمحافظة بعدد 4 ألاف وحدة بدمو واللاهون كسكن بديل، ودراسة أفضل الآليات لاستغلال أرض موقف مصر بإنشاء مشروع استثماري متكامل بالتنسيق مع وزارة النقل، مع توفير موقف بديل بمنشاة عبدالله على مساحة 3 أفدنة بالتنسيق مع هيئة الأوقاف لتبعية الأرض لها.

وأضاف محافظ الفيوم، بأنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، بمدينة الفيوم كمشروع تطوير منطقة السواقي، بجانب رفع كفاءة وتطوير حديقة المدينة، والاستغلال الأمثل لاستاد الفيوم الرياضى من خلال شركة «استادات» بالإضافة للمشروع الخدمى الترفيهى التكاملي بجوار الحديقة الدولية، وغيرها من المشروعات التي يتم تنفيذها بالشراكة مع العديد من الجهات ولا تكلف المحافظة شيئاً، وتعد متنفساً لأهالي الفيوم وتوفر عائداً اقتصادياً للمحافظة فضلاً عن فرص العمل للشباب.

وعلى هامش الاجتماع كرم محافظ الفيوم، مدير مديرية المساحة بالفيوم وعدد من المهندسين والعاملين بالمديرية، لما بذلوه من جهد، والإسراع في الانتهاء من الرفع المساحى الكامل لكافة مواقع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي إطسا ويوسف الصديق.