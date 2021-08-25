محافظ الفيوم يشدد على تلقي لقاح كورونا: مراكز ثابته ومتحركة للتسهيل على المواطنين

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ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عُقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام، بحضور اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونائب المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء المراكز والمدن، ورؤساء شركات المرافق.
في بداية الاجتماع، هنأ محافظ الفيوم مدير أمن الفيوم بتولي مهام منصبه، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهازين الأمني والتنفيذي، بما يعود بالنفع على المواطن من جانب وآداء المهام المشتركة بين الجهاز التنفيذي والشرطة المتخصصة من جانب آخر.
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة سرعة التسجيل وتلقي اللقاح للحد من الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أهمية التوسع في مراكز تلقي اللقاح الثابتة والفرق المتحركة، فضلاً عن مراكز تلقي اللقاح للراغبين في السفر، مشيراً إلى أهمية الاستعداد لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا بهدف حماية المواطنين، مشدداً على تكثيف ومتابعة الحملات الدورية للتأكد من التزام المواطنين والمنشآت التجارية والسياحية بالإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الوزارية، بالتنسيق بين مسئولي الصحة ومجالس المدن والشرطة المتخصصة.
ولفت محافظ الفيوم، أنه جاري اتخاذ العديد من التدابير بالتنسيق بين الجامعة ومسئولي الصحة للاستعداد للعام الجامعي، من خلال تلقي اللقاح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، والتأكيد على تلقي اللقاح لكافة طلاب الجامعة قبل بدء العام الدراسي، إضافة لمدرسي التعليم الأساسي وعمال الخدمات المعاونة بالمدارس، مؤكداً على منع دخول المدارس أو ممارسة العمل دون تلقي اللقاح طبقاً للقرارات الوزارية حفاظاً على الجميع، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متابعة من مسئولي ديوان عام محافظة الفيوم والصحة، للتفتيش على كافة المديريات الخدمية للتأكد من تلقي العاملين بها للقاح.
وفي السياق نفسه استعرض وكيل وزارة الصحة بالفيوم، الإجراءات والخطوات التي يتم تنفيذها لتسجيل وتلقي المواطنين للقاح كورونا، موضحاً أنه تم توفير 40 مركزاً للتسجيل وتلقي اللقاح بشتى أنحاء المحافظة، فضلاً عن 4 مراكز لتلقى اللقاح للراغبين في السفر، فضلاً عن 8 فرق متنقلة، لافتاً إلى أن المستهدف باللقاح من هم فوق الـ 18 عاماً، ووجه محافظ الفيوم وكيل وزارة الصحة بالعمل على زيادة عدد مراكز تلقي اللقاح الخاص بالمسافرين لتخفيف الأعباء عن المراكز العاملة وكذا زيادة عدد الفرق المتنقلة، بجانب توفير مراكز أخرى بمواقف السيارات الكبرى، لتوفير خدمات تلقي اللقاح للعاملين بهذا القطاع من سائقين وموظفين.
وبشأن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي إطسا ويوسف الصديق، أكد محافظ الفيوم على إعطاء شهادات لكل مشروع مبيناً بها بياناته التفصيلية، بهدف الرجوع إليها حين الحاجة إليها في ظل الجهمورية الجديدة، مؤكداً على أنه تم الانتهاء من الرفع المساحى لمواقع جميع مشروعات حياة كريمة بالمركزين، إضافة للانتهاء من المستندات المطلوبة لإرسالها لوزارة التنمية المحلية بعد التصديق عليها، لافتاً إلى أهمية تنظيم جلسات استماع لأى موضوع يخص أية جهة خدمية وتنموية للاطلاع على كافة الرؤى والمقترحات.
وخلال الاجتماع استعرض منسق وحدة «حياة كريمة» بديوان عام المحافظة، عدد المشروعات بمركزي إطسا ويوسف الصديق، والغرض منها ونسب التنفيذ بها، موضحاً أن إجمالي المشروعات بالمركزين 377 مشروعاً، القائم منها 205 مشروعاً، والمستحدث 172 مشروعاً، وتمت معاينة وتخصيص أراضي لعدد 185 مشروعاً، وتم توفير أراضي ومعاينة مواقع لعدد 183 مشروعاً، وتم تسليم مواقع 109 مشروعاً للبدء في الأعمال، فضلاً عن الإعداد لتسليم مواقع 298 مشروعاً.
كما تناول العرض أعمال الأنشاءات بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ونسب تنفيذها، وطريقة متابعتها التي تتم من خلال اللجنة المشكلة من قبل محافظ الفيوم، برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، الذي أوضح أنه يجري أعمال رفع كفاءة 28 وحدة صحية من خلال المبادرة، كما يجري تحويل 5 وحدات صحية لمراكز صحية، فضلاً عن إحلال وتجديد وتطوير 87 مركزاً للشباب، إضافة لعدد 9 مجمعات خدمية، وبلغت نسب التنفيذ بها إلى 40%، وجاري الإعداد لعدد 3 مجمعات خدمية أخرى، بجانب عدد 8 مشروعات للصرف الصحى.
وأكد محافظ الفيوم أن خدمات الصرف الصحى ستغطى بنسبة 100% مركزي إطسا ويوسف الصديق، بكامل قراها وعزبها ونجوعها ومختلف الامتدادات العمرانية والكتل السكنية وكل ما هو عمران، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، موضحاً أن مشروعات الصرف الصحى سيتم الانتهاء منها خلال 18 شهراً.
وأوضح السكرتير المساعد لمحافظة الفيوم بأنه تم تنفيذ عدد 7 مشروعات لخطوط مياه الشرب ويجري التجهيز لثلاثة مشاريع أخرى، فضلاً عن إحلال وتجديد الوحدات البيطرية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وتحويلها إلى مجمعات للخدمات الزراعية تضم الجميعات الزراعية والوحدات البيطرية، لافتاً إلى أنه يجرى العمل بالتوازى بين مشروعات حياة كريمة ومشروعات الخطة الاستثمارية بباقى المراكز.
وأضاف السكرتير العام المساعد، إنه تم وضع آليات واضحة لتنفيذ محطة الصرف الصحي بقرية السنباط التابعة لمركز الفيوم، وبحث أفضل السبل لتخصيص أرض لتوفير طريق يؤدى إليها، لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، لافتاً إلى أن مشروعات الصرف الصحى بمبادرة حياة كريمة بلغت نسب التنفيذ بها من 10: 80%، والأبنية التعليمية من 9: 100%، ومشروعات مياه الشرب بلغت نسب التنفيذ لـ 15%، والمجمعات الخدمية من 5: 25%، والشباب والرياضة من 5: 22%، وتم تسليم عدد 3 وحدات صحية بقرى الزعفراني أبو صير مطول بإطسا من إجمال 24 وحدة صحية مستهدف تطويرها.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» من خلال محاورها الأربعة التي تمثلت في محور خدمات البنية الأساسية والعمرانية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية، بواقع 4 مشروعات بإطسا ومشروع بمركز يوسف الصديق، وجارى تنفيذ عدد 74 مشروعاً أخرى بتكلفة 1،5 مليار جنيه، بواقع 55 مشروعاً بإطسا و19 مشروعاً بمركز يوسف الصديق، كما تناول العرض مشروعات الكهرباء والطرق والكباري، حيث يجري إحلال وتجديد عدد 4 كباري بمركز يوسف الصديق.
وفى محور بناء الإنسان، تم استعراض ما تم تنفيذه من قوافل صحية، بالتنسيق بين مديرية الصحة وجامعتى الفيوم والأزهر بجانب قافلة الهلال الأحمر المصري، شملت مختلف التخصصات الطبية، بواقع 11 قافلة، تم تنفيذ عدد 6 قوافل منها بمركز إطسا، وعدد 5 قوافل بمركز يوسف الصديق، واستفاد من خدماتها 15 ألفاً و456 مواطناً، كما تم تنظيم عدد من القوافل الثقافية لرفع الوعي لدى المواطنين، فضلاً عن توفير المساعدات الغذائية والندوات الإرشادية.
وفي محور التدخلات الاجتماعية وسكن كريم، تم قبول 7365 طلباً من المستحقين لسكن كريم بمركزي إطسا ويوسف الصديق، بواقع 2156 طلباً لأهالي إطسا، و5209 طلباً لأهالي يوسف الصديق، فضلاً عن قيام لجنة من وزارة التنمية المحلية لفحص ومعاينة قرى الظهير الصحراوى بالمركزين لإدراجهم ضمن تدخلات سكن كريم.
وفي محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب، تم تكليف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعمل الدراسات الازمة لفتح مشروعات متكاملة للشباب بواقع مشروعين بإطسا وعدد 4 مشرعات بمركز يوسف الصديق، مع التأكيد على أن تكون العمالة بتلك المشروعات من أبناء المركزين، بالإضافة لفرص العمل التي توفرها القوى العاملة بشركات ومصانع القطاع الخاص، فضلاً عن المبادرات التي توفر فرص العمل مثل «أصلك الطيب ـ باب رزق»
كما تناول الاجتماع، بحث أفضل الحلول بشأن أصحاب مركبات سيارات الأجرة، وآليات تبديل خطوط السير من مركز لآخر تبعاً لمحل إقامة أصحاب تلك المركبات، إضافة عن وضع أفضل الحلول لتسير خطوط سيارات أجرة خط الفيوم / القاهرة، بالتنسيق بين محافظتي الفيوم والجيزة، ولفت نائب محافظ الفيوم بأنه جاري التجهيز لتوقيع برتوكول بين المحافظتين بهذا الشأن تيسيراً على المواطنين، وتخفيفاً للأعباء عن كاهل أصحاب سيارات الأجرة.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية حل مشكلات المشروعات المتعثرة، والعمل على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي بشكل عام وعلى العاملين بهذه الأصول على وجه الخصوص، مثل مشروع البوتجاز، ومصنع جرفس للأعلاف، إضافة للمنشآت السياحية على ضفاف بحيرة قارون، والتعامل مع تلك الأصول بنفس منهجية إدارة مشروع الدواجن التكاملي ومشروع موقف الفيوم / بني سويف، التي تمت من خلال المنهجية العلمية للنهوض بها، وأوضح نائب محافظ الفيوم أنه يجري الإعداد والتنسيق وبحث إمكانية عقد شراكة مع شركة بتروجاس للاستفادة القصوى من مشروع البوتجاز، وتوفير مخصصات العاملين بالمشروع وتوفير الربح اللازم، فضلاً عن توفير اسطوانات الغاز للمواطنين بالسعر المناسب.
وفي قطاع التطوير وتأهيل عواصم المدن، تم مناقشة تخصيص أرض بديلة لأرض الإصلاح الزراعي بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم بمساحة 15 فداناً، بأرض تابعة للمحافظة بمنشأة كمال التابعة لمركز الفيوم، من أجل إنشاء سكن بديل، إضافة للعمل على مخاطبة مجلس الوزراء لاستغلال عدد من الوحدات السكنية التابعة للمحافظة بعدد 4 ألاف وحدة بدمو واللاهون كسكن بديل، ودراسة أفضل الآليات لاستغلال أرض موقف مصر بإنشاء مشروع استثماري متكامل بالتنسيق مع وزارة النقل، مع توفير موقف بديل بمنشاة عبدالله على مساحة 3 أفدنة بالتنسيق مع هيئة الأوقاف لتبعية الأرض لها.
وأضاف محافظ الفيوم، بأنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، بمدينة الفيوم كمشروع تطوير منطقة السواقي، بجانب رفع كفاءة وتطوير حديقة المدينة، والاستغلال الأمثل لاستاد الفيوم الرياضى من خلال شركة «استادات» بالإضافة للمشروع الخدمى الترفيهى التكاملي بجوار الحديقة الدولية، وغيرها من المشروعات التي يتم تنفيذها بالشراكة مع العديد من الجهات ولا تكلف المحافظة شيئاً، وتعد متنفساً لأهالي الفيوم وتوفر عائداً اقتصادياً للمحافظة فضلاً عن فرص العمل للشباب.
وعلى هامش الاجتماع كرم محافظ الفيوم، مدير مديرية المساحة بالفيوم وعدد من المهندسين والعاملين بالمديرية، لما بذلوه من جهد، والإسراع في الانتهاء من الرفع المساحى الكامل لكافة مواقع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركزي إطسا ويوسف الصديق.