حملة مكبرة لمحافظة الغربية والرقابة الإدارية في مركز ومدينة كفر الزيات

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اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، واللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجميع مديري المديريات والهيئات، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، وذلك لإعطاء التوجيهات والتكليفات قبل بداية الحملة المكبرة على مركز ومدينة كفر الزيات والتي ستستمر على مدار أسبوع كامل.

وأشار محافظ الغربية أن هذه الحملة مستمرة على مدار الأسبوع بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية لضبط المخالفين وتنفيذ القانون، وتقديم كافة الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل والمطلوب.

ومن جانبه وجه رئيس هيئة الرقابة بالتفتيش على كافة القطاعات داخل نطاق المدينة والقرى والعزب والنجوع، وتقديم تقرير ختامي عن تلك الحملة.