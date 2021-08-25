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معامل تنسيق جامعة الزقازيق تواصل استقبال الطلاب لتسجيل الرغبات

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معامل تنسيق جامعة الزقازيق تواصل استقبال الطلاب لتسجيل الرغبات معامل تنسيق جامعة الزقازيق تواصل استقبال الطلاب لتسجيل الرغبات

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واصلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة الزقازيق، لليوم الخامس والأخير استقبال طلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2021/2022، لتسجيل رغباتهم اليوم الاربعاء، وسط إقبال متوسط من الطلاب المتقدمين.

وكانت قد انطلقت السبت الماضي عملية تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى لتنسيق الناجحين بالثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 للالتحاق بالعام الجامعى الجديد 2021/2022، والتى من المقرر أن تستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء، بحد أدنى 362.5 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 88.41 %، و328 درجة فأكثر للشعبة الهندسية بنسبة 80 % 269.5 درجة فأكثر للشعبة الأدبية بنسبة 65.73 % .

وقالت ليلى حافظ، رئيس مكتب تنسيق جامعة الزقازيق، إن إدارة شؤون التعليم والطلاب بالجامعة، وفرت كافة ما يلزم لإتمام عملية تسجيل الرغبات إلكترونياً في سهولة ودقة، والتي يقوم عليها فريق من الإداريين المؤهلين المدربين لإجراء أعمال التنسيق، لافتة إلى أن المعامل شهدت إقبالاً ملحوظا من الطلاب خلال الأيام الماضية، حيث سجل 19 طالب وطالبة رغباتهم في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني سجل 70 طالب، ووفي اليوم الثالث سجل 90 طالب وطالبة، وفي اليوم الرابع سجل 47 طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم اليوم الأربعاء آخر أيام التنسيق المخصصة لطلاب المرحلة الأولى نحو 14 طالب وطالبة، ليصل إجمالي من سجلوا رغباتهم حتي الآن 240 طالب وطالبة.

وأوضح الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة حرصت على تجهيز وتهيئة معامل الحاسبات، للمساهمة في التيسير على الطلاب وأولياء أمورهم أثناء إدخال رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، لمنع انتشار وحرصا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين.

المصرى اليوم

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