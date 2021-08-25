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طارق فهمي: تدخل مرحلة السياحة الشاملة قريبا

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طارق فهمي: مصر تدخل مرحلة السياحة الشاملة قريبا طارق فهمي: تدخل مرحلة السياحة الشاملة قريبا

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أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أهمية استمرار عمليات التطوير في المدن السياحية.

وحول عودة السياحة الروسية قال فهمي خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد « لم تكن منتظرة عودة السياحة الروسية بالمعنى الذي قد يفهمه البعض، مصر لديها فرصة كاملة لاجتذاب السائحين من مختلف دول العالم».

وأشار فهمي إلى أن الدولة بذلت جهودا كثيرة خلال الفترة المقبلة في ملف السياحة، تزامنا مع أزمة ، لافتا إلى دخول مصر مرحلة السياحة الشاملة التي لا تعتمد على الشواطئ فقط.

وأشاد فهمي بجهود الترويج للسياحة الشاملة عبر الهيئة العامة للاستعلامات.

المصرى اليوم

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