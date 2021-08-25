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أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أهمية استمرار عمليات التطوير في المدن السياحية.

وحول عودة السياحة الروسية قال فهمي خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد «مصر لم تكن منتظرة عودة السياحة الروسية بالمعنى الذي قد يفهمه البعض، مصر لديها فرصة كاملة لاجتذاب السائحين من مختلف دول العالم».

وأشار فهمي إلى أن الدولة بذلت جهودا كثيرة خلال الفترة المقبلة في ملف السياحة، تزامنا مع أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى دخول مصر مرحلة السياحة الشاملة التي لا تعتمد على الشواطئ فقط.

وأشاد فهمي بجهود الترويج للسياحة الشاملة عبر الهيئة العامة للاستعلامات.