تحذير.. بطاريات الهواتف القديمة خطر داخل المنزل

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قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن المخلفات الإلكترونية عبارة عن أي جهاز قديم أو ملحق به يتصل بالكهرباء ولا يتم استخدمه يُعد من المخلفات.

وأوضح مصطفى، خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن المخلفات الإلكترونية متوفرة بالمنازل كأجهزة الكمبيوتر القديمة أو التكييفات أو المراوح، محذرا من خطورة بعضها على صحة الإنسان.

وأشار إلى أن بطاريات الهواتف النقالة القديمة على سبيل المثال تعتبر مواد سامة، تؤذي جسد الإنسان والبشرة والنفس، مضيفا أنه حال انفجارها تظل موادها في الهواء لفترة كبيرة يستنشقها الإنسان مما يعرضه لمشاكل خطيرة في الرئتين.