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ليلة تاريخية بين أمير الغناء العربي وجمهور القلعة

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ليلة تاريخية بين أمير الغناء العربي وجمهور القلعة ليلة تاريخية بين أمير الغناء العربي وجمهور القلعة

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عاش جمهور الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء ليلة تاريخية بحضور تجاوز 4000 مشاهد واحتشد المئات خارج الاسوار للبحث عن تذكرة لحضور الحفل الذي احياه امير الغناء العربى هانى شاكر.

فعلى مسرح المحكى اكد النجم هانى ان الفن الاصيل هو الباقى والراسخ في الوجدان رغم اختلاف الازمنة والشرائح العمرية وبدا الحفل بتقديم التحية والشكر للفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ولدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على التنظيم الرائع للمهرجان واتاحة الفرصة لكبار الفنانين الذين يقدمون الابداع الهادف لشعب العظيم، وتالق امير الغناء العربي واشعل مسرح المحكي بمجموعة من اشهر اغانية التي تجسد مشوار فني طويل وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى بمجموعة من الاعمال الشهيرة التي تفاعل معها الحضور بالتصفيق وترديد الكلمات استهلها ب اغلي اسم في الوجود وواصل ب كان منها امرك، لو روحت بعيد، ياريتني، وعد مني، نسيانك صعب، مشتريكي، انا قلبي ليك، متهدديش، لو سمحتوا، ولا بيك ولا بيا، معاك، المفروض سألتك، غلطة، لو بتحب، لسه بتسألي، على الضحكاية بالاضافة إلى مسا النور والهنا، التوبة واحلف بسماها.

سبق ذلك المطربة نداء شرارة التي قدمت تحية من الاردن إلى مصر وشعبها وفرضت شخصيتها الفنية في مختارات من الغنائيات الحديثة والمعاصرة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ايهاب عبدالحميد ونالت اعجاب واستحسان الجمهور كان منها الله غالب، صبري عليك طال، امتي الدنيا تصفالي، الحب اللي كان، ياتري، دندنه إلى جانب عدد من اعمالها الخاصة منها كلام في كلام، سهرانه انا، بعدو عطرك، حبيتك بالتلاتة، قالها لي إلى جانب مضناك من المؤلفات التراثية .

المصرى اليوم

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