البنك الدولي يعلق تمويل مشاريع التنمية في أفغانستان

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علق البنك الدولي تمويله لمشاريع التنمية في أفغانستان بسبب مخاوف من تأثير حكم طالبان، لا سيما على النساء والفتيات. وتعد هذه الخطوة بمثابة ضربة لنظام حركة طالبان، الذي يواجه بالفعل أزمة نقدية وإنسانية.

ووفق صحيفة واشنطن بوست، خصص البنك الدولي أكثر من 5.3 مليار دولار لمشاريع التنمية في الدولة التي مزقتها الصراعات على مدى العقدين الماضيين، وجمع ما يقرب من 13 مليار دولار للصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان. والصندوق هو أكبر مصدر منفرد لتمويل التنمية في أفغانستان، حيث يدعم ما يصل إلى 30% من الميزانية المدنية للبلاد. ومنذ عام 2002، قدم الصندوق الدعم من خلال البرامج العامة وساهم في الحد من وفيات الرضع وزيادة التحاق الأطفال بالمدارس.

وقالت متحدثة باسم البنك الدولي في بيان: «أوقفنا المدفوعات في عملياتنا في أفغانستان ونراقب عن كثب ونقيّم الوضع بما يتماشى مع سياساتنا وإجراءاتنا الداخلية.»

وأضافت: «بالتعاون مع شركائنا، نستكشف السبل التي يمكننا من خلالها الاستمرار في المشاركة للحفاظ على مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس ومواصلة دعم شعب أفغانستان.»

وتعاني أفغانستان بالفعل من ظروف اقتصادية شديدة، وجمدت الولايات المتحدة احتياطيات البلاد، ويواجه السكان تحديات في سحب الأموال من الحسابات المصرفية وتم تعليق مليارات الدولارات من المساعدات الدولية.

وفي وقت سابق، قال وحيد مجروح، القائم بأعمال وزير الصحة العامة في أفغانستان، إنه يشعر «بقلق عميق» بشأن تخفيض المساعدات الدولية والتمويل لنظام الرعاية الصحية الوطني للحكومة الأفغانية.

وحسب سي إن إن، قال رئيس البنك المركزي الأفغاني السابق أجمل أحمدي: «لا تحتاج المساعدة الإنسانية إلى البقاء فحسب، بل يجب أن تزيد خلال الأيام والأشهر القليلة القادمة».

ومع انسحاب القوات الأمريكية بعد 20 عاما من الصراع، انهار الجيش والحكومة الأفغانية. وبعد استسلام القوات الأفغانية لحركة طالبان، وهروب الرئيس أشرف غني من البلاد، تجمعت حشود من الناس في مطار كابول الدولي في محاولة يائسة للخروج من البلاد، خوفًا من انتقام طالبان.