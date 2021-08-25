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احباط تهريب 12 طن سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية (صور)

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احباط تهريب 12 طن سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية (صور) احباط تهريب 12 طن سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالإسكندرية (صور)

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شنت إدارة تموين العجمي في الإسكندرية بالاشتراك مع مباحث حملات مسائية على نطاق الإدارة أمس أسفرت عن ضبط مخالفات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر لثلاجة حفظ سلع غذائية بمنطقة أم زغيو، وذلك لإعادة تدوين البيانات مرة أخرى على السلع المخزنة بتاريخ آخر على عبوات من محصول الفراولة بكميات ٧٨ كرتونة معبأة فراولة عبوة الكرتونة ١٨ كجم و٤٠ جوال أزرق اللون معبأ فراولة عبوة الجوال ٢٥كجم و٤٠ جوال ورق معبأ فراولة زنة الجوال ٢٥ كجم .

كما تم ضبط مخزن بدون ترخيص بحيازته كمية ٤٠٠٠ لتر سولار مدعم، وذلك للتربح من فارق السعر والبيع بالسوق السوداء، وضبط سيارة محملة ٨٠٠٠ لتر سولار مدعم للتربح من فارق السعر للبيع في السوق السوداء، وتم تحريز الكميات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

حباط تهريب 12 طن سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالاسكندرية (صور)
حباط تهريب 12 طن سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالاسكندرية (صور)
حباط تهريب 12 طن سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالاسكندرية (صور)
حباط تهريب 12 طن سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالاسكندرية (صور)
حباط تهريب 12 طن سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالاسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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