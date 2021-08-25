تأجيل محاكمة 20 محاميا بمغاغة في المنيا بتهمة إهانة القضاة لشهر نوفمبر

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أجلت اليوم، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، رئيس المحكمة، جلسات محاكمة 20 محامي بمركز مغاغة شمالا المنيا، متهمين باهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية، إلى اليوم الثاني من شهر نوفمبر المقبل، لاستكمال المرافعات.

واصلت هيئة المحكمة، تنفيذ قرارات الجلسة السابقة في 29 يونيه الماضي، والمتعلقة بفض الإحراز ومرافعات المتهمين، وأقوال شهود الإثبات والنفي.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمحامين تهم إهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية.