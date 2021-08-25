تكثيف أمني لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة بها أثار خنق بقنا

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تكثف وحدة مباحث مركز قوص من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة ملقاة بجوار جمعية بقرية المخزن مركز قوص وبها اثار خنق بالرقبة وضرب بالرأس.

اسعاف - صورة أرشيفية

تلقى اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا إخطارًا، من غرفة عمليات المحافظة بالعثور على جثة الطفلة ريتاج حسن عاشور ،11 عامًا، جثة هامدة بجوار جمعية تنمية المجتمع بقرية المخزن التابعة لمجلس قروي الحراجية بقوص.

وتبين من التحريات أن الطفلة بها آثار خنق بالرقبة وأثار ضرب بالرأس وذلك بعد تغيبها من منزلها عصر أمس االثلاثاء فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.