أخبار عاجلة

أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
شيرين رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا -
كشف ملابسات تغيب سيدة عن منزل الزوجية في القليوبية (تفاصيل) -
بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور) -
محمود علاء عن «القاضية ممكن»: «كذبة واتصدقت» -
الارتفاع يتواصل في الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليومي -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها -
الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

تأجيل محاكمة المتهم بعرض رشوة على رئيس حي السيدة زينب إلى 27 أكتوبر

Print
تأجيل محاكمة المتهم بعرض رشوة على رئيس حي السيدة زينب إلى 27 أكتوبر تأجيل محاكمة المتهم بعرض رشوة على رئيس حي السيدة زينب إلى 27 أكتوبر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة رئيس شركة نظافة في اتهامه بعرض رشوة على رئيس حى السيدة زينب قدرها 30 ألف جنيه،لجلسة ٢٧ أكتوبر المقبل بناء على طلب الدفاع .

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق

طلب دفاع المتهم من المحكمة إرجاء نظر القضية لتقديم المستندات.

كانت النيابة أحالت المتهم «مفرج عنه» إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمه عرض رشوة على رئيس حى السيدة زينب قدرها 30 ألف جنيه، مقابل تحديد مكان له لتجميع القمامة.

البداية كانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من رئيس حى السيدة زينب يفيد بعرض رئيس شركة نظافة رشوة عليه مقابل إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بتوفير مكان للقمامة، وتم استصدار اذن من النيابة العامة وتسجيل المقابلة بالصوت والصورة وإلقاء القبض على رئيس شركة النظافة أثناء تقديم الرشوة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك

أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك

رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة

رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة

شيرين رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا

شيرين رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على طفل ودهس وجهه بالحذاء في الشرقية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على طفل ودهس وجهه بالحذاء في الشرقية