أخبار عاجلة

أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
شيرين رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا -
كشف ملابسات تغيب سيدة عن منزل الزوجية في القليوبية (تفاصيل) -
بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور) -
محمود علاء عن «القاضية ممكن»: «كذبة واتصدقت» -
الارتفاع يتواصل في الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليومي -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها -
الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأردن يعلن إلغاء جميع أشكال الحظر وفتح القطاعات والمدارس أول سبتمبر

Print
الأردن يعلن إلغاء جميع أشكال الحظر وفتح القطاعات والمدارس أول سبتمبر الأردن يعلن إلغاء جميع أشكال الحظر وفتح القطاعات والمدارس أول سبتمبر
دوديـن: ستعلن إجراءات جديدة بخصوص الرقابة الصحية المشددة

الأردن يعلن إلغاء جميع أشكال الحظر وفتح القطاعات والمدارس أول سبتمبر

قال وزيـر الـدولـة لشؤون الإعلام والاتصـال، في الأردن، صخـر دوديـن؛ إنه بناءً على خطة الحكومة ستلغى جميع أنواع الحظر المفروضة بسبب جائحة كورونا مع بداية شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح الوزير، في اتصال هاتفي، مع إذاعة "أمن إف إم"، ونقلتها وكالة "عمون"، أنه "بناءً على خطة الحكومة ستلغى كل أنواع الحظر وتفتح القطاعات بشكل كامل بسعة 100% باستثناء صالات الأفراح التي سترفع سعتها من 100 شخص إلى 200 شخص وتبقى السعة المسموحة للمهرجانات 50%".

أشار الوزير إلى أن "الحركة الاقتصادية في يوليو الماضي وأغسطس الحالي، عادت بشكل أفضل وهناك كثير من المؤشرات يشير بشكل طيب إلى البدء بمرحلة التعافي".

ولفت دودين إلى أنه "في الأول من سبتمبر، سيعود مليونا طالب إلى مقاعد الدراسة الوجاهية"، مشيراً إلى أن "أكثر من 80% من الكوادر التدريسية تلقوا المطعوم، فيما تلقى المطعوم من الفئة العمرية 12 -17 نحو 80 ألف متلقٍ، وفق "سبوتنك عربي".

وقال وزيـر الـدولـة لشـؤون الإعلام والاتصـال، إنه خلال اليومين المقبلين، ستعلن الحكومة إجراءات جديدة بخصوص الرقابة الصحية المشددة.

ودعا الوزير المواطنين إلى الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة اليمنية تؤكد أن جهودها لإقناع "الحوثيين" بوصول فريق أممي إلى ناقلة صافر باءت بالفشل

الحكومة اليمنية تؤكد أن جهودها لإقناع "الحوثيين" بوصول فريق أممي إلى ناقلة صافر باءت بالفشل

رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة

رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة

الحكومة الأردنية تشترط تلقي اللقاح المضاد لكورونا لدخول الوزارات والدوائر الحكومية

الحكومة الأردنية تشترط تلقي اللقاح المضاد لكورونا لدخول الوزارات والدوائر الحكومية

ميقاتي: البعض مصر على تحويل عملية تشكيل الحكومة في لبنان إلى بازار سياسي

ميقاتي: البعض مصر على تحويل عملية تشكيل الحكومة في لبنان إلى بازار سياسي