وزيرة التضامن ومحافظ كفر الشيخ يشهدان إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «بر أمان»

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تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس هيئة العامة للثروة السمكية، اليوم، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين، والتي يستفيد منها 7416 صيادا يعملون ببحيرات البرلس والمرة والتمساح، ويتعاون في تنفيذها صندوق «تحيا مصر» والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك.

وخلال الفعاليات، ستعلن وزيرة التضامن الاجتماعي ثلاث مبادرات جديدة في اطار المبادرة الرئاسية «بر أمان».