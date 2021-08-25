رئيس جامعة الأقصر يتابع سير أعمال التنسيق الإلكتروني بكلية الفنون الجميلة

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أجرى الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بكلية الفنون الجميلة لمتابعة سير أعمال التنسيق الالكتروني لطلاب الثانوية العامة للمرحلة الأولى.

واطمأن رئيس الجامعة، على تطبيق الإجراءات الاحترازية بين الطلاب وتوفير مسافات متباعدة بين كل طالب داخل اللجنة، مشيدا بالاجراءات التي اتخذتها الكلية لتهيئة الجو المناسب للطلاب أثناء التنسيق موجها بتسخير كافة الدعم والتسهيلات وتهيئة الجو الملائم للطلاب، مؤكدا أن الجامعة خصصت ثلاثة معامل للحاسب الآلي بكليات الفنون الجميلة والحاسبات والمعلومات والسياحة والفنادق بطاقة 150 جهاز حاسب آلي.