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تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تداول 64 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (11) سفن وتم تداول (64000) طن بضائع و(121) شاحنة حيث شملت حركة الواردات (28000) طن بضائع و(71) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (36000) طن بضائع و(50) شاحنة.

في الوقت الذي يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Levroso وعلى متنها 26 ألف طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم لصالح شركة للألومنيوم، بينما تغادر السفينة Deniz-M وعلى متنها 35 ألف طن فوسفات متجهة للهند واستقبل الميناء بالأمس السفينة امل.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان وغادرت السفينتين عمان وسينا فيما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة Banyas 3 وعلى متنها 365 سيارة بوزن 903 طن قادمة من جدة.

المصرى اليوم

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