12 ألف مشجع يحضرون مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

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سمحت الإدارة المحلية في ولاية ساو باولو البرازيلية بحضور 12 ألف متفرج في المباراة المرتقبة بين البرازيل والأرجنتين يوم 5 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويجب على المشجعين الذين سيحضرون المباراة على استاد أرينا كورينثيانز، تقديم نتيجة سلبية لاختبار (كوفيد-19) تم إجراؤه قبل 48 ساعة من الحدث، ولكن لن تكون هناك حاجة إلى تقديم شهادة تطعيم ضد المرض.