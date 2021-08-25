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12 ألف مشجع يحضرون مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال

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12 ألف مشجع يحضرون مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال 12 ألف مشجع يحضرون مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات المونديال
سمحت الإدارة المحلية في ولاية ساو باولو البرازيلية بحضور 12 ألف متفرج في المباراة المرتقبة بين البرازيل والأرجنتين يوم 5 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويجب على المشجعين الذين سيحضرون المباراة على استاد أرينا كورينثيانز، تقديم نتيجة سلبية لاختبار (كوفيد-19) تم إجراؤه قبل 48 ساعة من الحدث، ولكن لن تكون هناك حاجة إلى تقديم شهادة تطعيم ضد المرض.

وبعد المباراة، سيخضع جميع المشاركين لفحص جديد وستتم مراقبتهم لمدة 15 يوما.

وذكرت الأمانة العامة للرياضة في الولاية أن اللقاء يعتبر بمثابة اختبار تجريبي من أجل السماح في المستقبل بحضور الجمهور للمبارايات، التي تقام في الملاعب المحلية، بعدما تم حظر دخول المشجعين منذ بداية تفشي الوباء.

ووفقا للهيئة الحكومية، فإن السماح بحضور جماهير في الملعب يأتي في وقت تقل فيه نسبة إشغال الأسرة في وحدات العناية المركزة في ساو باولو عن 40%، بينما يجري المضي قدما في عملية التطعيم في الولاية.

المصرى اليوم

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