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أمريكا المفتوحة تدعم الصحة العقلية للاعبي التنس

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أمريكا المفتوحة تدعم الصحة العقلية للاعبي التنس أمريكا المفتوحة تدعم الصحة العقلية للاعبي التنس

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أعلن منظمو بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، خاتمة البطولات الأربع الكبرى، عن تنفيذ عدد من المبادرات التي يعتزمون من خلالها تسهيل دعم أكبر للصحة العقلية للاعبين المشاركين في المنافسات.

وقال العضو المنتدب والمدير التنفيذي للاتحاد الأمريكي للتنس، مايك دوز، في بيان: «ندرك أن ضمان الصحة العقلية للاعبين مجال يحتاج إلى معالجة».

من جانبها، أكدت ستايسي ألاستر، مديرة البطولة، أنهم بصدد اتخاذ خطوات لمنح الرياضيين المصادر اللازمة للمنافسة على أعلى مستوى.

وأضافت أن الوعي بأهمية الصحة النفسية قد اكتسب تقدما خلال الجائحة، عندما واجه العديد من الأشخاص، بما في ذلك اللاعبون، الضغوط النفسية والعواطف كنتيجة لوباء (كوفيد-19).

وبخلاف ما حدث العام الماضي، ستشهد نسخة العام الجاري من البطولة حضور الجماهير، لكن مع بداية مباريات الدور الرئيسي يوم الاثنين المقبل.

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