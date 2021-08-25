باريس يفكر في بيع مبابي لـ ريال مدريد

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ذكرت صحيفة «ذا جارديان» أن نادي باريس سان جيرمان يدرس عرضًا بقيمة 160 مليون يورو من ريال مدريد لشراء كيليان مبابي، حيث يأمل المهاجم الفرنسي الدولي في الإنضمام لصفوف العملاق الإسباني.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا متبقي في عقده أقل من عام مع نادي العاصمة الفرنسية وقد رفض أكثر من ثلاثة عروض مختلفة خلال الأشهر الأخيرة لتجديد عقده. حتى على الرغم من انضمام ليونيل ميسي للفريق، لكن مبابي مصمم على تحقيق رغبته في الرحيل والانتقال إلى الدوري الأسباني بعد 4 سنوات من انضمامه لفريقه الحالي.

أوضحت الصحيفة البريطانية أن عرض ريال تم تقديمه يوم الأحد لكن باريس سان جيرمان لم يعطي ردًا بعد، على الرغم من أنهم قد يقررون الآن الاستفادة من بيع اللاعب. بدلًا من خسارته مجانًا في الصيف المقبل.

ارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد لعدة أشهر على الرغم من تكبد النادي الإسباني خسائر تقدر بنحو 300 مليون يورو بسبب جائحة فيروس كورونا.

يعتبر مبابي أبرز أهداف رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وقد شارك مع باريس سان جيرمان في 174 مباراة بمختلف البطولات وسجل معهم 133 هدفًا.