أخبار عاجلة

أوباما: تلقيت 3 عروض من السعودية وقطر .. وأتمنى انضمام عبدالله السعيد للزمالك -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع ثنائي دجلة -
شيرين رضا عن عفش العروس هذه الأيام : فشخرة كدابة .. ومهري كان 25 قرشا -
كشف ملابسات تغيب سيدة عن منزل الزوجية في القليوبية (تفاصيل) -
بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور) -
محمود علاء عن «القاضية ممكن»: «كذبة واتصدقت» -
الارتفاع يتواصل في الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليومي -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

باريس يفكر في بيع مبابي لـ ريال مدريد

Print
باريس يفكر في بيع مبابي لـ ريال مدريد باريس يفكر في بيع مبابي لـ ريال مدريد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ذكرت صحيفة «ذا جارديان» أن نادي باريس سان جيرمان يدرس عرضًا بقيمة 160 مليون يورو من ريال مدريد لشراء كيليان مبابي، حيث يأمل المهاجم الفرنسي الدولي في الإنضمام لصفوف العملاق الإسباني.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا متبقي في عقده أقل من عام مع نادي العاصمة الفرنسية وقد رفض أكثر من ثلاثة عروض مختلفة خلال الأشهر الأخيرة لتجديد عقده. حتى على الرغم من انضمام ليونيل ميسي للفريق، لكن مبابي مصمم على تحقيق رغبته في الرحيل والانتقال إلى الدوري الأسباني بعد 4 سنوات من انضمامه لفريقه الحالي.

أوضحت الصحيفة البريطانية أن عرض ريال تم تقديمه يوم الأحد لكن باريس سان جيرمان لم يعطي ردًا بعد، على الرغم من أنهم قد يقررون الآن الاستفادة من بيع اللاعب. بدلًا من خسارته مجانًا في الصيف المقبل.

ارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد لعدة أشهر على الرغم من تكبد النادي الإسباني خسائر تقدر بنحو 300 مليون يورو بسبب جائحة .

يعتبر مبابي أبرز أهداف رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وقد شارك مع باريس سان جيرمان في 174 مباراة بمختلف البطولات وسجل معهم 133 هدفًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا

10 أماكن للتطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة بني سويف

10 أماكن للتطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة بني سويف

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا خلال شهرين

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا خلال شهرين

إسرائيل تتجاوز حاجز 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

إسرائيل تتجاوز حاجز 11 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد