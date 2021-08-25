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وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك والصادر بحقه قرار بالاستبعاد والايقاف من وزير الرياضة، رسالة للاعبي الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك بعد تتويجهم بلقب الدوري الممتاز اثر الفوز على الانتاج الحربي بهدفين نظيفين

وقال منصور في تصريحات للمصري اليوم: «فخور بهذا الجيل الذي صنعته لحصد البطولات ومبروك للاعبين للرجالة الأبطال بعد تتويجهم بالدرع»

ووجه منصور تهنئة للجماهير البيضاء قائلا:«مليون مبروك التتويج ببطولة الدوري الغالية التي أسعدت الجماهير الرائعة المخلصة مبروك لملايين الزملكاوية من جماهيرنا العظيمة الداعمة اسعدتوهم واسعدتوني أيها الرجال كل اللاعبين كان على قدر المسؤولية».

وتابع: «مبروك لأعضاء وعضوات الجمعية العمومية للنادي الملكي العظيم مبروك للجهاز الفني والطبي والإداري هذه البطولة العزيزة»