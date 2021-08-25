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أول تعليق من لكارتيرون واللاعبين بعد فوز بالدوري

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أول تعليق من مرتضى منصور لكارتيرون واللاعبين بعد فوز الزمالك بالدوري أول تعليق من لكارتيرون واللاعبين بعد فوز بالدوري

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وجه المستشار ، رئيس مجلس ادارة نادي والصادر بحقه قرار بالاستبعاد والايقاف من وزير الرياضة، رسالة للاعبي الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك بعد تتويجهم بلقب الدوري الممتاز اثر الفوز على الانتاج الحربي بهدفين نظيفين

وقال منصور في تصريحات للمصري اليوم: «فخور بهذا الجيل الذي صنعته لحصد البطولات ومبروك للاعبين للرجالة الأبطال بعد تتويجهم بالدرع»

ووجه منصور تهنئة للجماهير البيضاء قائلا:«مليون مبروك التتويج ببطولة الدوري الغالية التي أسعدت الجماهير الرائعة المخلصة مبروك لملايين الزملكاوية من جماهيرنا العظيمة الداعمة اسعدتوهم واسعدتوني أيها الرجال كل اللاعبين كان على قدر المسؤولية».

وتابع: «مبروك لأعضاء وعضوات الجمعية العمومية للنادي الملكي العظيم مبروك للجهاز الفني والطبي والإداري هذه البطولة العزيزة»

المصرى اليوم

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