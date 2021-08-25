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عربات أمريكية مدرعة تنقلهم إليه.. استمرار تكدس الحشود في مطار كابول

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عربات أمريكية مدرعة تنقلهم إليه.. استمرار تكدس الحشود في مطار كابول عربات أمريكية مدرعة تنقلهم إليه.. استمرار تكدس الحشود في مطار كابول
على أمل السفر في رحلة إجلاء من أفغانستان.. وبايدن مازال ملتزماً بخططه

عربات أمريكية مدرعة تنقلهم إليه.. استمرار تكدس الحشود في مطار كابول

أظهرت صور ومقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي أن آلاف الأشخاص مازالوا يحتشدون حول مطار كابول، صباح اليوم الأربعاء، على أمل السفر، في رحلة إجلاء من أفغانستان.

فقد أظهرت مقاطع الفيديو مئات الأفغان وهم ينتظرون في خندق، خارج أرض المطار.

وشُوهد أحد الرجال في مقطع فيديو وهو يتسلق جدار الخندق، لكن جنديين دفعاه للخلف.

ووفق "الألمانية"، بدأت الدول في نقل مَن تم إجلاؤهم من رعاياها من مواقع أخرى وجلبهم إلى المطار، بسبب الوضع الفوضوي، حول مداخل المطار.

وقال شخصان مدرجان على قائمة إجلاء أمريكية، أنه تمّ استدعاؤهما إلى مكان بالمدينة واصطحباهما من هناك إلى المطار في قافلة مدرعة.

ومازال الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ يلتزم بخططه لإنهاء سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، بحلول 31 أغسطس الجاري، ولم يتأثر بنداءات الحلفاء الأوروبيين، أمس الثلاثاء، بالسماح بمزيد من الوقت لعمليات الإجلاء من مطار كابول.

وألمحت مصادر دبلوماسية في الأيام الأخيرة، إلى أنه فور وقف رحلات الإجلاء، فإن هؤلاء الذين مازالوا يحتاجون للإجلاء ربما يكونون قادرين على مغادرة أفغانستان، براً ثم سيتوجّهون إلى أوروبا من واحدة من الدول المجاورة لها.

والمعبران الحدوديان المؤديان إلى باكستان مفتوحان حالياً ويحتاج الأفغان إلى تأشيرات للدخول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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