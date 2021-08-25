49 ألف مقبول حتى الآن.. "التقني" يُكمل استعداداته للعام التدريبي الجديد

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لعودة حضورية آمنة في "235" منشأة لاستقبال 220 ألف متدرب ومتدربة

أكملت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، استعداداتها لعودة حضورية آمنة في "235" منشأة تدريبية "كلية تقنية ومعاهد صناعية" لاستقبال أكثر 220 ألف متدرب ومتدربة، حيث بلغ عدد المقبولين حتى الآن في مختلف البرامج، أكثر من 49 ألف متدرب ومتدربة.

وسيتم إطلاق برنامج تهيئة حضوري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية والتأكيد على اشتراط التحصين لدخول المنشآت التدريبية، حيث جرى إصدار نسخة إلكترونية من دليل المتدرب الإلكتروني الذي يحتوي على روابط متنوعة لكل ما يهم المتدرب في بيئة التدريب.

وعملت المؤسسة على تنفيذ خطة عودة آمنة شملت حملة توعوية وتثقيفية بأهمية أخذ لقاح كورونا استهدفت منسوبي ومتدربي المؤسسة، كما تمّ تجهيز 24 مركزاً لأخذ اللقاحات في المنشآت التدريبية والإدارية التابعة للمؤسسة بمختلف مناطق المملكة، وكذلك التنسيق مع القطاعات الصحية والجامعات في المناطق لحصول جميع المتدربين المستجدين والمستمرين على لقاح كوفيد-19 قبل بدء العام التدريبي.

وأكّد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ أن المؤسسة عملت على الاستعداد لهذه المرحلة واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استئناف الرحلة التدريبية في بيئة صحية وآمنة، والإسهام في بناء أجيال المستقبل.

وبين أن المؤسسة بذلت جلّ جهدها لتطوير مشروعاتها الحالية والمستقبلية للرقي بمستوى كوادرها البشرية، ومناهجها، وبرامجها التدريبية، ومبانيها، وكذلك شراكاتها المحلية والعالمية للوصول إلى أعلى مستويات ومعايير الجودة، وفي هذا العام، وبفضل الدعم السخي من القيادة الرشيدة -رعاها الله- توسعت المؤسسة في تقديم برامج نوعية للبنين والبنات من خلال تشغيل (17) كلية وأكاديمية جديدة بمختلف مناطق المملكة، لتقدم برامج تدريبية في عدة مجالات حيوية، من أبرزها: الترفيه، الخدمات اللوجستية، الأمن السيبراني، والأعمال المصرفية وغيرها من مجالات واعدة، وذلك استشرافاً للمستقبل ومواكبة للمرحلة التنموية بالمملكة.