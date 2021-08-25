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وقعت السعودية وروسيا الاتحادية، الثلاثاء، اتفاقيةً للتعاون في المجال العسكري في مدينة كوبينكا الروسية، وذلك في إطار سعي الحكومتين المستمر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يشجع إلى السلام والاستقرار الدوليين.

ومثّل حكومة خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع فيما مثل حكومة روسيا الاتحادية نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول أليكساندر فومين.

وحضر مراسم التوقيع من الجانب الروسي وزير الدفاع سيرجي شويجو ومن جانب المملكة عدد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع. وكان الأمير خالد بن سلمان قد التقى قبيل توقيع الاتفاقية بوزير الدفاع الروسي وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وكما التقى برئيس صندوق الاستثمارات المباشر الروسي كيريل ديميتريف وذلك في إطار زيارتة الرسمية لروسيا الاتحادية للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي «آرمي- 2021».

والتقى الأمير خالد بن سلمان، برئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني ديمتري شوغايف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغاندانوف ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي. وجرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون العسكري والدفاعي، إلى جانب بحث آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، والملفات ذات الاهتمام المشترك.