منع غير المطعمين من دخول الوزارة.. «شعراوي» يتابع تطعيم الموظفين بلقاح كورونا (صور)

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تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الأربعاء، تلقى موظفي الوزارة للقاح فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع وزارة الصحة، في إطار جهود الحكومة الحالية لسرعة الإنتهاء من تلقى جميع العاملين بالوزارات والدواوين الحكومية والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للقاح كورونا.

وقدم الوزير، الشكر للطواقم الطبية التابعة لوزارة الصحة على الجهود المبذولة في عملية التطعيم ومكافحة فيروس كورونا، مناشدا جميع الموظفين بالوزارة، سرعة التسجيل على الموقع المخصص لذلك وتلقي اللقاح، والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، لسلامة وصحة الجميع والحد من إنتشار هذا الفيروس.

ووجه بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة لاستكمال تطعيم جميع العاملين بالديوان العام للوزارة وكافة الجهات التابعة خارج مبنى الوزارة، لضمان توفير الرعاية اللازمة لجميع العاملين والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى وجود تنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والصحة، لتوفير اللقاح للعاملين بالوزارة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لزياده اعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

وأكد الوزبر، أنه بعد انتهاء أعمال لجنة وزارة الصحة والسكان بالوزارة والانتهاء من تطعيم جميع العاملين لن يتم السماح لأى موظف دخول الوزارة، لم يحصل على التطعيم، ووجود الشهادة الخاصة بذلك.

منع الغير مطعمين من دخول الوزارة.. «شعراوي» يتابع تطعيم الموظفين بلقاح كورونا

منع الغير مطعمين من دخول الوزارة.. «شعراوي» يتابع تطعيم الموظفين بلقاح كورونا

منع الغير مطعمين من دخول الوزارة.. «شعراوي» يتابع تطعيم الموظفين بلقاح كورونا