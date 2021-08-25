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تستمع جهات التحقيق بالمعادى لأقوال السائق المتهم بالسير فى عكس الإتجاه أعلى دائرى المعادى،تبين من التحريات ومعاينة الكاميرات ان المتهم تسبب غلق الطريق والتسبب فى حدوث اكثر من تصادم على نفس خط سيره حيث كان يقود فى عكس الاتجاه وبسرعة جنونية ، وأمرت النيابة بالتحفظ علي السائق وكلفت بإجراء تحليل مخدرات له وسرعة تقديم تقرير بنوع المواد المخدرة التى يتعاطاها .

كما تستمع جهات التحقيق لاقوال شهود العيان ممن شاهدوا الواقعة وراقبوا خط سير المتهم فى عكس الاتجاه منذ بداية الطريق حتى تم ضبطه ، وكذلك تستمع جهات التحق لسائق الملاكي المصاب والاستعلام عن حالته الصحية.

تمكنت الأجهزة الأمنية امس من ضبط سائق سيارة ربع نقل "، لا يحمل رخصة قيادة ، محملة بأجولة دقيق حال قيادته السيارة عكس الاتجاه أعلى الطريق الدائرى فى إتجاه منطقة المعادى؛ وتسبب فى غلق الطريق وتبين أن السائق فى حالة عدم اتزان ، وضبط بحوزته كمية من مخدر الاستروكس، وعقب ضبطه حضر قائد سيارة ملاكى وقرر اصطدامه به حال سيره وإصابة مرافقه بكدمات "تم نقله للمستشفى" وامرت جهات التحقيق بحبس السائق لحين ورورد التقرير الطبى .

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