أخبار عاجلة

كشف ملابسات تغيب سيدة عن منزل الزوجية في القليوبية (تفاصيل) -
بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور) -
محمود علاء عن «القاضية ممكن»: «كذبة واتصدقت» -
الارتفاع يتواصل في الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليومي -
"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها -
الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة -
6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسحب رعدية وضباب وتدنٍ للرؤية -
"المعلمي" يلتقي مندوب الإمارات المناوب لدى الأمم المتحدة -
طلاب ثانوي يتفاجؤون برسالة من "قياس" باشتراط "الجرعتين" لدخول اختبار القدرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

القبض على رجل أعمال يتحرش بموظفة داخل العمل.. والكاميرات كلمة السر في كشف الجريمة

Print
القبض على رجل أعمال يتحرش بموظفة داخل العمل.. والكاميرات كلمة السر في كشف الجريمة القبض على رجل أعمال يتحرش بموظفة داخل العمل.. والكاميرات كلمة السر في كشف الجريمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، القبض على مالك معرض سيارات بمنطقة العمرانية، بتهمة التحرش بفتاة موظفة داخل المعرض، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة.

كانت قسم شرطة العمرانية تلقي بلاغ من فتاة اتهمت صاحب معرض بالتحرش بها جنسيا وهتك عرضها، وأكدت أنها أثناء عملها بمعرض سيارات بمنطقة العمرانية، فوجئت بصاحب العمل يقوم بـ احتضانها من الخلف ووضع يده على مواضع عفتها، وقالت عندما نهرته وصرخت ادعى أنه كان يختبر رد فعلي.

وأقرأ أيضا.. اعتاد مشاهدة الأفلام الإباحية وتقليدها

وعقب تقنين الاجراءات والتحريات، انتقل ضباط مباحث قسم العمرانية، إلى مكان الواقعة وتم القبض على المتهم، وبمواجهته برر ان المجني عليها تدعى تلك الواقعة، بسبب الخلافات معها في العمل، وأنها سبق وأن طالبت بزيادة راتبها وعندما رفضت ادعت أنني اتحرش بها جنسيا.

وطالبت الفتاة المجني عليها بمراجعة الكاميرات المراقبة داخل المعرض، والأستماع إلى أقوال شهود عيان من العاملين بالمكان، وقالت أثناء ارتكاب المتهم جريمة التحرش سمع كل العاملين صرخاتي وحضر بعضهم إلى مصدر الصوت فأخبرهم صاحب العمل بانه لا يوجد أي شيء وطالبهم بالانصراف.

تم عرض المتهم على النيابة العامة التي طالبت ضباط قسم العمرانية باستكمال التحريات في الواقعة، والاستماع إلى أقوال شهود عيان.

وأقرأ.. تعرف على أبرز تعديلات قانون التحرش الجنسي.. الحبس أعوام وغرامات مالية للمدانين

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كشف ملابسات تغيب سيدة عن منزل الزوجية في القليوبية (تفاصيل)

كشف ملابسات تغيب سيدة عن منزل الزوجية في القليوبية (تفاصيل)

بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور)

بسبب كسر ماسورة صرف بالقاهرة الجديدة .. السيارات تسبح في المياه (صور)

محمود علاء عن «القاضية ممكن»: «كذبة واتصدقت»

محمود علاء عن «القاضية ممكن»: «كذبة واتصدقت»

الارتفاع يتواصل في الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليومي

الارتفاع يتواصل في الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا اليومي