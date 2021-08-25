القبض على رجل أعمال يتحرش بموظفة داخل العمل.. والكاميرات كلمة السر في كشف الجريمة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، القبض على مالك معرض سيارات بمنطقة العمرانية، بتهمة التحرش بفتاة موظفة داخل المعرض، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة.

كانت قسم شرطة العمرانية تلقي بلاغ من فتاة اتهمت صاحب معرض بالتحرش بها جنسيا وهتك عرضها، وأكدت أنها أثناء عملها بمعرض سيارات بمنطقة العمرانية، فوجئت بصاحب العمل يقوم بـ احتضانها من الخلف ووضع يده على مواضع عفتها، وقالت عندما نهرته وصرخت ادعى أنه كان يختبر رد فعلي.

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وعقب تقنين الاجراءات والتحريات، انتقل ضباط مباحث قسم العمرانية، إلى مكان الواقعة وتم القبض على المتهم، وبمواجهته برر ان المجني عليها تدعى تلك الواقعة، بسبب الخلافات معها في العمل، وأنها سبق وأن طالبت بزيادة راتبها وعندما رفضت ادعت أنني اتحرش بها جنسيا.

وطالبت الفتاة المجني عليها بمراجعة الكاميرات المراقبة داخل المعرض، والأستماع إلى أقوال شهود عيان من العاملين بالمكان، وقالت أثناء ارتكاب المتهم جريمة التحرش سمع كل العاملين صرخاتي وحضر بعضهم إلى مصدر الصوت فأخبرهم صاحب العمل بانه لا يوجد أي شيء وطالبهم بالانصراف.

تم عرض المتهم على النيابة العامة التي طالبت ضباط قسم العمرانية باستكمال التحريات في الواقعة، والاستماع إلى أقوال شهود عيان.

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