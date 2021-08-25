عشب منزلي شهير يتفوق على غيره في خفض ضغط الدم.. تعرف عليه

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دراسة بريطانية كشفت العلاقة.. وفوائده الصحية للقلب

ارتفاع ضغط الدم هو الأساس الأول لمشاكل القلب والأوعية الدموية الخطيرة، ومع ذلك؛ فقد ثبت أن نباتًا عشبيًّا شهيرًا "متفوق" على غيره عندما يتعلق الأمر بخفض الضغط العالي.

ويقول تقرير لوكالة "سبوتنك" الروسية: إن ضغط الدم يتقلب بشكل طبيعي، ولكن إذا كان مرتفعًا بشكل مستمر؛ فإنه يجبر قلبك على العمل بجهد أكبر.

ويمكن أن يزيد هذا الجهد الإضافي من خطر إصابتك بنوبة قلبية إذا تُركت دون علاج.. لحسن الحظ فإن تحسين نظامك الغذائي يوفر حصنًا ضد ارتفاع ضغط الدم.

لكن ثبت أن عناصر معينة بارعة في خفض ضغط الدم المرتفع، مثل الثوم؛ بحسب موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

الثوم

تم ربط هذه العشبة الشعبية بانخفاض ضغط الدم في كل من الدراسات الحيوانية والإنسانية.

وتم إجراء مراجعة منهجية وتحليل تلوي لتقديم استنتاج أكثر تحديدًا حول تأثير مستحضرات الثوم على ضغط الدم.

وقد بحث الباحثون في قواعد بيانات Medline وEmbase للدراسات المنشورة بين عامي 1955 و2007.. وتم تضمين التجارب ذات الشواهد مع مجموعات العلاج الوهمي الحقيقية، باستخدام مستحضرات الثوم فقط، والإبلاغ عن متوسط ضغط الدم الانقباضي و/ أو الانبساطي في التحليل التلوي.

الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي

والضغط الانقباضي (الرقم الأعلى) هو القوة التي يضخ بها قلبك الدم في أنحاء الجسم؛ بينما الضغط الانبساطي (الرقم الأدنى) هو مقاومة تدفق الدم في الأوعية الدموية.

أظهر التحليل التلوي لجميع الدراسات، انخفاضًا في الضغط الانقباضي في مجموعة الثوم مقارنةً بالدواء الوهمي.

وخلص الباحثون إلى أن "تحليلنا التلوي يشير إلى أن مستحضرات الثوم تتفوق على الدواء الوهمي في خفض ضغط الدم لدى الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم".

الفوائد الصحية للقلب من تناول الثوم

لطالما ارتبط الثوم بالفوائد الصحية، من علاج الزكام إلى خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

ووفقًا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF)، يُعتقد أن مادة كيميائية تسمى الأليسين موجودة في الثوم -وهي نوع من مضادات الأكسدة- مسؤولة عن جعل الدم يتدفق بسهولة.

ويمكن أن يضيف الثوم نكهة إلى الوجبات دون إضافة الملح، بحسب BHF؛ إذ إنه كلما زادت كمية الملح التي تتناولها، ارتفع ضغط الدم لديك.

ووفقًا لـNHS؛ فإن تناول نظام غذائي قليل الدسم يحتوي على الكثير من الألياف، مثل الأرز والحبوب الكاملة والخبز والمعكرونة والكثير من الفاكهة والخضروات؛ يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم.